شعری از آیت الله صافی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، در شعر این مرجع تقلید با عنوان "جمال کبریا" آمده است:



ای دخـــت گــرامـی پـیمبر / ای سرّ رســول در تو مـضمر



در بـیت شریف وحی، خاتون / بــر چــرخ رفــیع مَجد اختر



ای شبه نبی به خلق و اوصاف / ای نــور مـجسّــم مــصـوّر



ای خـــادم خــانه‌ تـو حوّا / و ای حاجــب درگه تو هاجر



در طــورِ لــقا یــگانـه بانو / در مُـلک وجود زیب و زیور



بــا شــیر خــدا عـلیّ عالی / هـم سنگر و هم پیام و همسر



مانند تو زن جهان‌ ‌ندیده است / غــمـخوار و نـگاهبانِ شوهر



ای عــین کمال و جان بینش / ای‌ شخص شخیص عصمت و فرّ



بـر رفـعت قدر تو گواه است / بــیت و حجر و مقام و مشعر



ای ســیّــده زنــان عــالـم / ای بــضــعه حــضرت پیمبر



تـو اصلی و دیگران همه فرع / تــو جـانی‌ و دیگران چو پیکر



در مُـــلــک وَلا ولــیّـة الله / بـر نــخلِ وجــود احمدی بَر



قــرآن بــه فـضیلت تو نازل / بــرهان تــو مــحکم و مقرّر



روی تــو جــمال کــبریایی / کــوی تــو رواق قُرب داور



از جوی توشبنمی است زمزم / و از بحر تو شعبه‌ای ‌است ‌کوثر



زان خـطبه آتشین که پیـچید / در ارض و سـما بسان‌ تنـدر



محکوم شد آن نظام و گردید / حــق روشن و غالب و مظفّر



مـن عاجزم از بــیان وصفت/ تـو بحری و من ز قطره کمتر



ای امّ مــحـامـد و مـعــالی / ای از تــو مــشام جان معطّر



بــا این همه عزّ و رفعت شأن / بـا آن همه فخر بی حد و مرّ



از ظــلـم مــنافـقین امّــت / شــد قـلـب مـنیر تـو مکدّر



آن را کــه نـمود حقّ مقدّم / کـــردند مــعانــدان مـؤخّر



بردند فدک‌ به‌غصب و بسـتند / بــر بـاب تو گفته‌‌ای مـزوّر



افسوس شکست دشمـن دین‌ / پـهلوی تو را به ضربـت در



بــازوی تـو را به تازیــانه / زد قــنفذ مــلحد سـتـمگر



از سیلی و شـرح آن نگویم / کافتد بـه دل از بیانش آذر



در مــاتم مـحسن شهیدت / ماییم به سوگ و ناله اندر



بر لطفی صافی از سر لطف / بنگر که بُوَد پریش و مضطر



بس فخر از آن کند ‌که دارد / بر سـر ز سـتایش تو افسر

