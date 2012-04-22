به گزارش خبرنگار مهر، در شعر این مرجع تقلید با عنوان "جمال کبریا" آمده است:
ای دخـــت گــرامـی پـیمبر / ای سرّ رســول در تو مـضمر
در بـیت شریف وحی، خاتون / بــر چــرخ رفــیع مَجد اختر
ای شبه نبی به خلق و اوصاف / ای نــور مـجسّــم مــصـوّر
ای خـــادم خــانه تـو حوّا / و ای حاجــب درگه تو هاجر
در طــورِ لــقا یــگانـه بانو / در مُـلک وجود زیب و زیور
بــا شــیر خــدا عـلیّ عالی / هـم سنگر و هم پیام و همسر
مانند تو زن جهان ندیده است / غــمـخوار و نـگاهبانِ شوهر
ای عــین کمال و جان بینش / ای شخص شخیص عصمت و فرّ
بـر رفـعت قدر تو گواه است / بــیت و حجر و مقام و مشعر
ای ســیّــده زنــان عــالـم / ای بــضــعه حــضرت پیمبر
تـو اصلی و دیگران همه فرع / تــو جـانی و دیگران چو پیکر
در مُـــلــک وَلا ولــیّـة الله / بـر نــخلِ وجــود احمدی بَر
قــرآن بــه فـضیلت تو نازل / بــرهان تــو مــحکم و مقرّر
روی تــو جــمال کــبریایی / کــوی تــو رواق قُرب داور
از جوی توشبنمی است زمزم / و از بحر تو شعبهای است کوثر
زان خـطبه آتشین که پیـچید / در ارض و سـما بسان تنـدر
محکوم شد آن نظام و گردید / حــق روشن و غالب و مظفّر
مـن عاجزم از بــیان وصفت/ تـو بحری و من ز قطره کمتر
ای امّ مــحـامـد و مـعــالی / ای از تــو مــشام جان معطّر
بــا این همه عزّ و رفعت شأن / بـا آن همه فخر بی حد و مرّ
از ظــلـم مــنافـقین امّــت / شــد قـلـب مـنیر تـو مکدّر
آن را کــه نـمود حقّ مقدّم / کـــردند مــعانــدان مـؤخّر
بردند فدک بهغصب و بسـتند / بــر بـاب تو گفتهای مـزوّر
افسوس شکست دشمـن دین / پـهلوی تو را به ضربـت در
بــازوی تـو را به تازیــانه / زد قــنفذ مــلحد سـتـمگر
از سیلی و شـرح آن نگویم / کافتد بـه دل از بیانش آذر
در مــاتم مـحسن شهیدت / ماییم به سوگ و ناله اندر
بر لطفی صافی از سر لطف / بنگر که بُوَد پریش و مضطر
بس فخر از آن کند که دارد / بر سـر ز سـتایش تو افسر
با عنوان جمال کبریا سروده شد/
شعری از آیت الله صافی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله العظمی صافی گلپایگانی شعری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) سرود.
به گزارش خبرنگار مهر، در شعر این مرجع تقلید با عنوان "جمال کبریا" آمده است:
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