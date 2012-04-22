حضور 95 تیم از گیلان در لیگهای مختلف کشوری

محمد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 481 باشگاه زیرنظر 47 هیئت ورزشی استان فعال هستند، افزود: تعداد تیمهای گیلانی لیگ برتری 43، لیگ دسته اول 32 ، دسته دوم 11 و دسته سوم 9 تیم است.

وی همچنین اظهار داشت: سرانه فضاهای ورزشی گیلان از 46 سانتیمتر هم اکنون نزدیک به یک مترمربع رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش 35 درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان تعداد اماکن ورزشی در سال 89 را 243 مکان اعلام کرد و گفت: درسال گذشته 37 مکان ورزشی سرپوشیده و روباز به مکانهای ورزشی استان اضافه شده که از این نظر 15 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه کسب هزار و 616 مدال رنگارنگ از میادین جهانی، آسیایی، بین المللی و کشوری از دیگر فعالیتهای جامعه ورزشی گیلان در سال گذشته ذکر کرد و افزود: دریافت 561 مدال طلا، 452 مدال نقره و601 مدال برنز از سوی قهرمانان گیلانی درسال 90 نشان دهنده رشد روز افزون ورزش استان است.

بابایی اظهارداشت: پارسال 388 ورزشکار گیلانی از 47 هیئت ورزشی استان به اردوی تیمهای ملی کشور راه یابند که از این تعداد 143 نفر پیراهن مقدس تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به تن کردند که از این نظرهشت درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه از اولویتهای کاری این سازمان درسال گذشته بحث آموزش مربیان، داوران، ورزشکاران و کارکنان بوده است، گفت: برگزاری بیش از 150 کلاس داوری و مربیگری بصورت توجیهی، بازآموزی و ارتقا در سطوح مختلف بیانگر اینکه امر آموزش و برنامه ریزی اهمیت بالایی در ورزش گیلان دارد.

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان از افزایش دو درصدی بیمه شدگان ورزشی استان در سال گذشته خبرداد و افزود: پارسال 122 هزار و 514 نفر کارت بیمه ورزشی دریافت کردند.

بابایی به امکانات و خدمات مناسب هیئت پزشکی ورزشی گیلان اشاره کرد و گفت: سال گذشته 415 ورزشکار دچار آسیب دیدگی شدند که 140 نفر از آنها دربیمارستان پورسینا و هیئت پزشکی ورزشی استان جراحی و دوره مداوا را گذراندند.

وی در ادامه از برگزاری بیش از 70 همایش ورزش همگانی درسال گذشته خبرداد و افزود: با توجه به رویکرد وزارت ورزش و جوانان درتقویت ورزش همگانی اینگونه همایشهای عمومی درسال جاری باید رشد پنج درصدی داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان لازمه انعکاس تمامی فعالیتهای هردستگاهی را وجود واحد روابط عمومی پویا و خلاق دانست و یادآورشد: پارسال روابط عمومی ورزش و جوانان استان 750 خبر، پوشش 75 نشست، همایش و تهیه بیش از سه هزار و500 قطعه عکس و فیلم از رویدادها، رقابتها و همایشهای جامعه ورزش گیلان را منعکس کرده است که از این نظر جزو استانهای برترکشور به شمارمی رود.