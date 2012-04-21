نمایشگاه "یاس کبود" در مشهد آغاز به کار کرد

محمدعلی فراستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه یاس کبود نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد علی اکبر رضوانی را که با هنر تذهیب خانم محمدنیا همراه شده به نمایش گذاشته می گذارد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 38 اثر در تکنیک های شکسته و شکسته نستعلیق در ابعاد مختلف در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به این مطلب که این نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 17 روز شنبه 2 اردیبهشت ماه کار خود را آغاز می کند و تا هفتم اردیبهشت ماه ادامه می یابد، گفت: علاقه مندان می توانند صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 17 تا 20 از این آثار بازدید کنند.

گفتنی است، استاد رضوانی که در سال 1388 موفق به اخذ درجه یک هنری شده است، تاکنون برگزاری 21 نمایشگاه انفرادی داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد.

همچنین معصومه محمدنیا نیز که زیر نظر استاد نبی زاده هنر تذهیب را آموخته شرکت در یازدهمین نمایشگاه خود را تجربه می کند.