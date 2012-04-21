15 درصد از راههای روستایی گناباد خسارت دید

امیررضا مروی مقدم شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بارندگی 20 دقیقه ای روز پنج شنبه که در گناباد انجام شد 500 تا 700 میلیون تومان خسارت به روستاهای گناباد وارد شد.

وی با بیان اینکه این بارندگی به صورت رگباری و به میزان 14 میلیمتر بود، افزود: از آنجا که زمینهای شهرستان خشک بودند با بارندگی های انجام شده در بخش کاخک به ویژه روستاهای براکوه که 28 میلیمتر گزارش شده بود از این منطقه به سمت گناباد سیل بوجود آمد.

مروی ادامه داد: این سیل که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است به منازل مسکونی روستاهای رهن، ریاب، قنبرآباد، نوده گناباد، گیسور، بیمرغ، اروک و اسوی شهرستان خسارت وارد کرد به طوریکه 40 واحد مسکونی در این روستاها دچار خسارت آبگرفتگی شد.

وی با اشاره به دیگر خسارات وارد شده گفت: سه قنات مهم گناباد شامل قنات سموئی دلویی، قنات زیرزمینی باغ آسیا و قنات کلاته مس گران دچار آبگرفتگی شده و دو واحد گاوداری که در مسیر سیل قرار گرفته بودند خسارت فراوان دیده و دپوی خاکهای حیوانی و علوفه هایشان از بین رفته است.

وی اظهار داشت: سیل باعث شد در روستاهای یاد شده و حتی خود گناباد عبور و مرور برای پنج ساعت مختل شود و به 15 درصد از راههای روستایی گناباد خسارت وارد شود که در دست مرمت است.

مروی ضمن تشکر از امور آب منطقه گناباد تصریح کرد: بازگشایی رودخانه ها توسط امور آب منطقه ای گناباد سبب شد که آب ناشی از سیل را به سمت رودخانه ها هدایت و به این ترتیب سیل را مهار کنیم.

وی افزود: تمام نیروها اعم از آب و فاضلاب شهری و روستایی، راه و ترابری، شهرداری و هلال احمر شهرستان در امر کمک رسانی به مردم در زمان سیل بسیار همکاری کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.