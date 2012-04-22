به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در پاسخ به پرسش مهر همچنین درباره موافقت یا مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تابع تصمیمات دولت هستم اما در صورت اجرا، کار به تدریج صورت می گیرد و دولت هم همیشه پیش از شروع، اقدامات کارشناسانه را انجام می دهد.

وی افزود: دولت حتماً پیش بینی‌های لازم را در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر می گیرد.

وزیر علوم در پاسخ به سوال مهر درباره آخرین وضعیت معافیت دانشگاهها از پرداخت عوارض شهرداری، گفت: این درخواست دانشگاهها هم اکنون در مرحله بررسی قرار دارد. اما یک بخش از فضای خارجی دانشگاهها که شهرداری به آن ورود می کند باید عوارض پرداخته شود.

وی گفت: زیرا نباید به درآمدهای شهرداری در ازای خدماتی که در خارج از محیط دانشگاه و برای دانشگاه صورت می گیرد، لطمه ای وارد شود.

پاسخهای وزیر علوم به سوالات دانشگاه آزادی

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگر سخنان خود و در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره برابری مدرک دانشگاه آزاد و سایر دانشگاههای دولتی تاکید کرد که از نظر وزارت علوم مدارک تمام دانشگاههایی که خود و رشته های تحصیلی شان از سوی شورای گسترش وزارت علوم دارای مجوز هستند، اعتبار دارند.

وی همچنین در واکنش به این سوال که منشا بدهی 2 هزار میلیاردتومانی دانشگاه آزاد گفت: این سوال را باید از فرهاد دانشجو که رئیس دانشگاه آزاد است، پرسید.

وزیر علوم همچنین درباره 26 مربی بورسیه شده دانشگاه آزاد در دانشگاههای وزارت علوم خاطرنشان کرد که بحث بورسیه مربیان دانشگاه آزاد از سال 89 مطرح شد. در زمان ریاست جاسبی عده ای به عنوان مربی بورس به وزارت علوم معرفی شدند که باید 50 درصد هزینه این 26 مربی را دانشگاه آزاد و 50 درصد باقیمانده را وزارت علوم پرداخت می کرد که این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.