شکایت امور مساجد تهران روی میز دادگستری پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زنگویی اعلام کرد: در پی گودبرداری خانه های اطراف مسجد حضرت رقیه(س) واقع در یافت آباد که به حادثه ناگوار فروریختن سقف این مسجد و کشته شدن شش نفر از بانوان نمازگزار منجر شد تیم کارشناسی مرکز رسیدگی به امور مساجد در محل حادثه حضور یافت و ابعاد مختلف آن را بررسی و شکوائیه ای به شعبه جنوب غرب دادگستری تهران ارائه کرد.

وی گفت: گزارش کامل بررسیهای کارشناسی جمع بندی و در مسیر حقوقی خود به مرجع قضائی ارائه و مطمئنا حقوق حقه نمازگزاران متوفی و مسجد حضرت رقیه پیگیری می شود.

زنگویی افزود: علاوه بر اقدامات کارشناسی معاونت حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد حجت الاسلام صمدی امام جماعت مسجد حضرت رقیه(س) نیز مسئولیت پیگیری حقوقی این موضوع را برعهده دارد و هر جا حمایت این مرکز لازم باشد اقدام می شود.