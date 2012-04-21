جشن گل محمدی کاشان در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان و کاشان عصر شنبه در نشست تصمیم گرفتند: به منظور آشنایی شهروندان گرگانی از نحوه تولید و عرضه گلاب کاشان، مراسم ویژه با عنوان جشن گل محمدی که به گلاب گیری شهرت دارد در نیمه دوم اردیبهشت در گرگان با عرضه گلاب ناب کاشان به شهروندان برگزار شود.

در این مراسم همچنین مقرر شد: محصولات فرهنگی کاشان توسط گروه های هنری این شهر نیز عرضه شود.

در این نشست ضمن ارائه گزارش از نحوه فعالیت های صورت گرفته توسط مدیران در بخش های فرهنگی و ورزشی مقرر شد پس از ارزیابی فعالیت های صورت گرفته تجربیات به دست آمده در شهرهای کاشان و گرگان برای شهروندان به اجرا گذاشته شود.

مدیران سازمان رفاهی و تفریحی کاشان همچنین ضمن بازدید از سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و دیدار با پرسنل این سازمان از روند فعالیت های صورت گرفته توسط این سازمان در دو بخش فرهنگی و ورزشی آگاه شدند.

این مدیران همچنین از خانه فرهنگ جوان و تعدادی از پروژه های ورزشی و سالن های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان بازدید و با روند فعالیت صورت گرفته در این مراکز آشنا شدند.