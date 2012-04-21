لزوم انصراف FIA از برگزاری فرمول یک/سکوت غرب در برابر جنایات آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در تحلیلی این گونه نوشت که آیا برگزاری فرمول یک در یک دولت شکنجه گر، برگزاری یک بازی عادلانه است در حالی که در آن سوی محل برگزاری این مسابقات، حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود.



نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به بازیهای فرمول یک اشاره کرد که قرار است در موج اعتراضات مردمی در بحرین برگزار شود و با اشاره به نا آرامیهای سیاسی و خشونت در خیابانهای بحرین نوشت : آل خلیفه نمی خواهد هیچ خطری برگزاری این مسابقات در کشورش را تهدید کند و خود را کاملا مطمئن نشان می دهد. آل خلیفه با کمک تانکهای آمریکایی،گلوله و شکنجه، به زعم خود صلح را در کشورش برقرار کرده است. گزارشهای سازمانهای حقوق بشر درباره سرکوبگریها در بحرین بسیار وحشتناک است.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند آیا مسابقات فرمول یک در چنین کشوری اجازه دارد برگزار شود؟ آیا اتومبیلهای مسابقه باید در کنار خانه هایی به حرکت درآیند که در آنها انقلابیون شکنجه می شوند. آیا واقعا ما نمی توانیم به سادگی و از روی همبستگی و اعتراض به این وضعیت از شرکت در آن انصراف دهیم . این سوالاتی است ما می توانیم از شرکتهای اتومبیلرانی برگزار کننده این مسابقات بپرسیم.

رئیس فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA ) به این پرسشها این گونه پاسخ داده است که ما یک سازمان ورزشی هستیم و تنها به ورزش علاقه مندیم. این پاسخ یک بهانه پیش پا افتاده و ساده لوحانه است. ممکن است رئیس فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی به سیاست علاقه ای نداشته باشد اما سیاست به ورزش علاقه دارد. به خصوص رژیمهای سرکوبگر علاقه دارند خود را در نور خیره کننده ورزش درخشان جلوه دهند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که آیا ما می خواهیم تصور کنیم که یک نفر در یک زندان شکنجه استخوانهایش خرد شود در حالی که چند متر آن طرف تر پیروز مسابقات فرمول یک پیروزمندانه از خط پایان می گذرد. یا یک زن در یکی از زندانهای مخوف بحرین مورد تجاوز قرار می گیرد در حالی که ما جلوی تلویزیون نشسته ایم و درباره قهرمان ملی خود شوماخر صحبت می کنیم.

این روزنامه آلمانی با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی در برخی کشورهای دیکتاتوری در گذشته و استفاده حاکمان این کشورها برای خوب جلوه دادن خود در سایه این مسابقات نوشت : دیکتاتورها ورزش را دوست دارند و این بار هم نوبت حاکم بحرین است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی باید از برگزاری این مسابقات از دلایل اخلاقی و سیاسی انصراف می داد.

نویسنده در ادامه با اشاره به وقوع بهار عربی در سال گذشته و سرنگونی چندین دیکتاتور عربی نوشت : ما این پیروزی عربی را همراه با اعراب جشن می گیریم و در عین حال سرافکنده ایم چرا که حکومتهای ما سالیان طولانی از این دیکتاتوری ها حمایت می کردند.

در حالی که حکومتهای غربی در جریان انقلابهای عربی سریعا حمایت خود را از انقلابیون اعلام می کردند، اما در بحرین آنها سکوت کردند و گذاشتند ملت خواهان دموکراسی و آزادی توسط آل خلیفه و آل سعود سرکوب شوند. این در حالی است که درس بهار عربی این بود که سرکوبگری نه تنها اشتباه است بلکه احمقانه بوده و در طولانی مدت هیچ پایداری را ایجاد نمی کند.

