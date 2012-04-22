مکان دقیق شعبه دانشگاه تربیت مدرس در سوریه/ بررسی شهریه دانشگاه فارابی

بیژن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه هیئت امنای شعبه دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تشرین سوریه مشترک است، یک سری توافقات بر عهده هر دو دانشگاه است که هم اکنون این توافقات با مرور زمان و به تدریج در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش از این قرار بود دانشگاه تشرین زمینی را در اختیار دانشگاه تربیت مدرس بگذارد و چند بار کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس برای بررسی این زمین به سوریه رفتند. به محض در اختیار قرار گرفتن این زمین، روال مالی و افتتاح حساب بانکی در پیش گرفته خواهد شد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس همچنین با بیان اینکه باید دید بانکی که مورد توافق هر دو طرف است، چه بانکی است، ادامه داد: این دانشگاه مشترک در شهر لازقیه سوریه راه اندازی می شود اما هنوز دستورالعمل شهریه در هیئت امنای مشترک مشخص نشده زیرا این امر باید بر اساس شیوه نامه صورت گیرد و رشته هایی که در این دانشگاه دایر می شود لازم است مورد توافق هر دو دانشگاه باشد.

به گفته رنجبر، این دانشگاه بعد از راه اندازی عنوان "دانشگاه فارابی" را می گیرد و تحولات اخیر سوریه هیچ مشکلی در روند راه اندازی این دانشگاه نداشته است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس ابراز امیدواری کرد که در سال 91 یک سری موافقات صورت گیرد و پیش از اینکه دانشکده‌ها تاسیس شود یک سری مکان از طرف سوریه برای آغاز به کار در اختیار دانشگاه تربیت مدرس قرار داده می شود.