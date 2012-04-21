به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز دوم هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 19 امروز شنبه به قضاوت سعید مظفری زاده و در حضور کمتر از 3 هزار تماشاگر بین تیم های فوتبال پرسپولیس و سایپا برگزار شد که طی آن پرسپولیس در پایان برابر حریف خود 4 بر 2 شکست خورد.

در این دیدار که دنیزلی ترکیب پرسپولیس را کاملا تغییر داده بود بازیکنانی چون علی کریمی، محمد نوری، میثاق معمارزاده و ایمون زاید روی نیمکت نشسته بودند و در مقابل مهدوی کیا، هاشمیان ، هوشیار و ممدوتال در ترکیب اصلی قرار گرفته بودند اما در همان چند دقیقه اول سایپا دو بار توسط کریم انصاریفرد(5) و امین منوچهر(7) به دو گل رسید.

در ادامه نیمه اول پرسپولیس حملات جسته و گریخته ای را روی دروازه حریف پی ریزی کرد که زهر لازم را نداشت و در حالی که می رفت نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد سامان آقازمانی که یکی از ضعیف ترین بازیکنان پرسپولیس در این دیدار بود با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار سرخپوشان در نیمه دوم با 10 بازیکن سخت تر شود.

در نیمه دوم دنیزلی علی کریمی، محمد نوری و محمد نصرتی را به میدان فرستاد تا از شکست سرخپوشان جلوگیری کند اما برخلاف جریان بازی این سایپا بود که در دقیقه 59 توسط مجید غلام نژاد به گل سوم دست پیدا کرد.

در حالی که پرسپولیس برای رسیدن به گل بی تابی می کرد و چشم به حرکات انفرادی علی کریمی دوخته بود این ابراهیم شکوری بود که در دقیقه 74 یکی از گل های خورده را جبران کرد تا پرسپولیسی ها به کم کردن فاصله امیدوار باشند اما گل دقیقه 78 میلاد غریبی آب سردی بود بر پیکر سرخپوشان.

پس از آنکه نتیجه 4 بر یک شد بازهم پرسپولیس دست از حمله برنداشت و روی خلاقیت علی کریمی در دقیقه 87 و ارسال خوب او برای علیرضا نورمحمدی به گل دوم دست پیدا کرد تا از میزان سنگین بودن شکست پرسپولیس برابر نارنجی پوشان کاسته شود.

پرسپولیس در شرایطی این دیدار را واگذار کرد که مصطفی دنیزلی پس از دیدار با الغرافه به بهانه به دنیا آمدن نوه اش راهی ترکیه شد و صبح روز بازی با سایپا به تهران رسید تا عملا در تمرینات روزهای منتهی به بازی با نارنجی پوشان حضور نداشته باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس با این شکست 37 امتیازی باقی ماند و فعلا در رده دوازدهم جدول رده بندی ایستاده است. شاگردان مجتبی تقوی نیز با این پیروزی 40 امتیازی شدند و به رده هفتم جدول رده بندی صعود کردند.