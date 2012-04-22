قبرستان تاریخی روستای مورز در حال نابودی/ استخوانها بیرون از قبرها

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه بازفت یکی از مناطق زیبای استان چهار محال و بختیاری است که دارای جاذبه های فراوانی از جمله جنگلهای بلوط، رودخانه و آبشارها و چشمه های فراوانی است.

منطقه بازفت در شهرستان کوهرنگ و در مسیر شهرکرد- مسجد سلیمان استان خوزستان قرار دارد.

روستای مورز یکی از روستاهای گردشگری این منطقه است که دارای پتانسیل های بالای برای توسعه گردشگری و جذب توریسم است.

روستای مورزاز طایفه شیخ ریاط است و دارای جمعیت بالغ بر یک هزار و 100نفر است و از لحاظ توریستی گردشگری در منطقه بازفت بی نظیر و دارای مردمی خون گرم ومهمان نوازاست.

نزدیکی به رودخانه، قرار گرفتن در میان جنگلهای بلوط ، آثار تاریخی و ... ازنمونه پتانسیلهای گردشگری این روستا برای توسعه درحوزه گردشگری و ایجاد اشتغال است.

قبرستان این روستا از قبرستانهای تاریخی این استان محسوب می شود که دارای سنگ قبرهای تاریخی و شیرهای سنگی است.

سنگ قبرهای تاریخی شکسته شده

هم اکنون به خاطرعدم حفاظت مناسب توسط ارگانهای مربوطه این قبرستان در حال نابودی است واگر تلاشی برای حافظت از این مکان تاریخی نشود، این مکان نابود می شود.

قبرستان در گذشته بصورت یکپارچه بوده که جاده ارتباطی این قبرستان تاریخی را به دوقسمت تقسیم می کند.

نیمی از قبرستان در یک طرف و نیمی از قبرستان در طرف دیگر جاده قرار دارد.

هم اکنون در حال حاضر به علت بارشهای فراوان و شرایط توپوگرافی منطقه قبرها یکی یکی در حال نابودی هستند وسنگ قبرهای تاریخی انها نیز در حال شکستن و نابود شدن هستند.

خراب شدن قبرها موجب شده که استخوانهای اجساد گذشته نیز بیرون بیایند و در کنار قبرستان و جاده معلوم باشند.

یکی از اهالی روستای مورز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این قبرستان بیش از 400سال قدمت دارد.

وی بیان داشت: قبرها در حال تخریب هستند واگر تخریب همینطور پیش برود قبرستان کاملا نابود می شود.

وی یادآور شد: همواره گردشگران و مسافران زیادی از این قبرستان دیدن می کنند.

بخشدار بازفت نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای مورز یکی از روستاهای گردشگری منطقه بازفت چهار محال و بختیاری است.

حمید میر علایی افزود: قبرستان تاریخی این روستا بیش از چهارصد سال قدمت دارد.

قبرها یکی یکی در حال خراب شدن و فرو ریختن

وی بیان داشت: این روستا دارای جذابیت های فراوان مانند رودخانه، جنگل و آثار تاریخی است که می توان با توسعه و معرفی این مناطق برای جذب توریسم گام برداشت.

وی ادامه داد: حفظ آثار تاریخی ضروری است و باید برای معرفی و حفاظت از این آثار تاریخی تلاش کرد.

استخوانها در کنار قبرها و جاده

میرعلایی ادامه داد: حفظ این مکان تاریخی ضرورت دارد.

وی ادامه داد: با معرفی آثار گردشگری و تاریخی و جذب توریسم می توان درآمد مردم منطقه را بالا برد و اشتغالزایی در روستا ایجاد کرد.

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گزارش و عکس: سید محمد رضا موسوی

