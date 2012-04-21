فنی و حرفه ای مازندران پنج میلیون نفر ساعت آموزش ارائه داد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شریعت نژاد عصر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر افزود: در سال گذشته این اداره کل، پنج میلیون و 200 هزار نفر ساعت آموزش به متقاضیان جویای کار ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه آموزش های فنی وحرفه ای پایه و اساس تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، افزود: اگر به تولید ملی روی آوریم اشتغال را به دنبال خواهد داشت و کارآفرینی کلید تولید داخلی و ارتقاء بهره وری را به ارمغان خواهد آورد.

شریعت نژاد با اشاره به رویکرد سازمان ملی مهارت، از راه اندازی دو مرکز علمی کاربردی در مازندران خبر داد و افزود: هم اکنون 94 دانشجو در شش رشته فنی و خدماتی در این مراکز در حال تحصیل هستند.

وی، به کسب رتبه سوم در المپیاد ملی مهارت اشاره کرد و افزود: امیدواریم در سال جدید بتوانیم رتبه های برتر را کسب کردند.

شریعت نژاد افزود: در کمیته المپیاد امسال اداره کل مقررشد که از مربیان باتجربه استان که سابقه بیشتری در المپیادهای گذشته دارند به عنوان مدرسان تیم المپیاد، کلاسهایی را برای مربیان دیگر برگزار تا بتوانیم در المپیاد آتی که در کشور آلمان برگزار می شود پرچم ایران را با افتخار به احتزاز در آوریم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران از رشد 170 درصدی تعهدات رهگیری اشتغال یافتگان این اداره کل و کسب رتبه پنجم کشوری اشاره و اظهار داشت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد پیشرفت چشمگیری در کلیه عرصه های مهارتی باشیم.