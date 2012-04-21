واحدهای صنعتی نیمه کاره مازندران بهره برداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران اظهار داشت: این طرحهای قابل بهره برداری شده از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار بوده که با تخصیص اعتبارات و تسهیلات، قابلیت بهره برداری و اشتغالزایی را خواهد داشت.

وی افزود: در دو سال گذشته مشکلات بی شماری در عرصه محیط کسب و کار و تولیدی صنعتی استان صورت گرفته که آنان را در انجام امورات روزمره گرفتار کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه سیاست انقباضی بانکها، شکاف بین نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه ها سبب افزایش هزینه تولید در بخش صنعت کشور شده است، تصریح کرد: صنعتگران با مکانیزم های مدیریتی و مدیریت منطقی و اقتصادی بر بنگاهها، باید اشتغالزایی را رونق دهند.

هاشم پور با بیان اینکه تولید کنندگان با حفظ کیفیت، بازار رقابت را تقویت کنند، یادآور شد: بهبود خدمات مشتریان باید از طریق تولید ملی پدیدار شود.

وی در عین حال با تاکید بر تقویت تولیدات صادرات گرا، گفت: نوسازی، بازسازی و سرمایه گذاری واحدهای تولیدی سبب افزایش فضای کسب و کار می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه مردم نگاه خود را به مقوله سرمایه گذار و سرمایه گذاری تغییر دهند، اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی باید بخش تولید را در جامعه معرفی و خانواده ها را به مصرف کالای ایرانی و داخلی دعوت کند.

وی با بیان اینکه اشتغال سبب ایجاد امنیت در جامعه می شود، افزود: تقویت تولید ملی، سبب کاهش هزینه های محاکم قضایی و بیکاری در جامعه می شود.