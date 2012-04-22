تمایل زیادی برای اقرار به اشتباه و عذرخواهی در فرهنگ آمریکایی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، انسانی موجودی اجتماعی و دارای تعاملات اجتماعی با همنوعان خود است. امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که ناگزیر از ارتباط و برخورد با دیگران هستیم و مسلماً در زندگی امروزی هیچ کس نمی‌تواند بدون کمک و یاری دیگران نیازهای خود را برطرف کند. در عصر حاضر ارتباط با مردم و جلب رضایت آنها از جایگاه مهمی برخوردار است.

این پرسش مطرح است که چرا در برخی فرهنگها از جمله ژاپن عذرخواهی کردن در مقابل اشتباهات و خطاها امری رایج است ولی در برخی فرهنگها این موضوع نهادینه نیست.

پروفسور چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف معاصر در مورد اینکه چرا در برخی فرهنگها و کشورها عذرخواهی به عنوان یک فرهنگ به ویژه نزد مسئولان در مواقع بروز اشتباه نهادینه نشده است به خبرنگار مهر گفت: اینکه شما معتقد هستید ژاپن در مقایسه با خیلی از فرهنگها دارای فرهنگ نهادینه شده در عذرخواهی است موضوعی درست است.



وی تصریح کرد: بر همین اساس در این فرهنگ اصطلاحات و واژگان متعددی برای اقرار به اشتباه و عذرخواهی کردن وجود دارد.



استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تصریح کرد: اما من معتقد نیستم که این اقرار به اشتباه و عذرخواهی کردن صرفاً متعلق به کشور و فرهنگ خاصی باشد. در واقع اقرار به اشتباه و عذرخواهی کردن پدیده‌ای جهانی است.



وی یادآور شد: برای نمونه اشعار قدیمی "ایلیاد" تبیین کننده اقرار به اشتباه و عذرخواهی است. یکی از دلایلی که در یک فرهنگ، فرهنگ عذرخواهی بیشتر نهادینه می شود و افراد در مقابل اشتباه خود عذرخواهی می کنند به روابط میان انسانها در آن فرهنگ بستگی دارد.



مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: در فرهنگهایی که افراد خواهان حفظ روابط انسانی با یکدیگر هستند اقرار به اشتباه و عذرخواهی امری نهادینه شده است. چرا که وقتی فرد دچار اشتباه و خطا می شود به روابط انسانی خود با دیگران خدشه وارد می کند.



وی تأکید کرد: بر این اساس فرد برای اینکه این روابط دچار خدشه را ترمیم کند به اشتباه خود معترف شده و عذرخواهی می کند.