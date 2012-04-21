پیگیری ویژه فوت 6 شهروند درحادثه ریزش آوار از سوی دادستانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی با اعلام این مطلب افزود: از نخستین ساعات وقوع این حادثه بازپرس ویژه قتل در صحنه حضور یافته و نسبت به بررسی صحنه دستورات لازم قضایی را برای تعقیب و دستگیری متهمان صادر کرده است.

دادستان تهران افزود بعد از وقوع این حادثه متاسفانه مسئولان گودبرداری ساختمان مجاور مسجد اعم از مالک ملک ، پیمانکار و مهندس ناظر که عامل اصلی ریزش دیوار و سقف مسجد بوده اند متواری هستند و دادستان به رئیس پلیس تهران دستور اکید داده است که از تمامی ظرفیت های لازم برای شناسایی و دستگیری هر چه سریعتر متهمان استفاده شود.