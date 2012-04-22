60 میلیون تومان برای برق دار کردن اماکن مقدسه در زنجان اختصاص یافت

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، بازسازی و مرمت امامزادگان و مساجد را مهمترین وظیفه سازمان اوقاف دانست و افزود: در راستای توسعه امامزادگان باید تلاش مضاعف در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: چندین سال است که در ارتباط با امامزادگان و مساجد طبق منویات مقام معظم رهبری برای اینکه کارها عملیاتی شود یک سری کارها در ارتباط با گردشگران مذهبی و مسائل اعتقادی مردم انجام می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه زنجان گفت: عملیاتی کردن کارهای مربوط به مساجد و امامزادگان بر عهده سازمان اوقاف است.

باقری تاکید کرد: یکی از کارهای بسیار مهم سازمان اوقاف و امور خیریه را بازسازی و تعمیر اساسی امامزادگان و مساجد بین راهی است لذا یکی از ضروریات هر مجموعه استفاده و بهره مندی از انرژی گاز، برق، تلفن و آب است.

وی افزود: در ارتباط با مساجد و امامزادگان در بعضی از جاها برق در دسترس نیست و لذا برای اینکه مجموعه ای برق دار شود اعتبار زیادی می خواهد بنابراین در سال گذشته تصمیم گرفته شد یک مسجد بین راهی و یک امامزاده از انرژی خورشیدی بهره مند شود.

وی افزود: برای هر مجموعه 20 میلیون تومان هزینه شده است.

