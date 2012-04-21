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۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۵۷

تقوی نیا/

ترویج فرهنگ ترافیک مستلزم اصلاح رفتارهای ترافیکی است

ترویج فرهنگ ترافیک مستلزم اصلاح رفتارهای ترافیکی است

سمنان - خبرگزاری مهر: عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان گفت: ترویج فرهنگ ترافیک مستلزم اصلاح رفتارهای ترافیکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی شامگاه شنبه در کارگاه آموزشی ترویج و ارتقای فرهنگ ترافیک سمنان، با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ترافیک مستلزم اصلاح رفتارهای ترافیکی است، افزود: متاسفانه ما از فرهنگ ترافیک قابل قبول و شایسته ای برخوردار نیستیم و این نیازمند اصلاح رفتارهای ترافیکی برخی از رانندگان است.

وی تصریح کرد: رفتارسازی و اصلاح رفتار برخی از رانندگان نیاز به زمان دارد و باید با برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های متعدد برای اقشار مختلف مردم و نیز برگزاری دوره های آموزشی برای رانندگان متخلف این امر در جامعه نهادینه شود.

تقوی  اظهار داشت: این آموزش ها باید از مقاطع تحصیلی پایین و از دوران ابتدایی شروع شود تا در ذهن کودک نقش بسته و در بزرگسالی برای او یک رفتار صحیح از نوع رانندگی شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان افزود: آموزش عمومی و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی مهمترین وظیفه دستگاه های ذی ربط است.

وی در پایان اضافه کرد: این اداره در نظر دارد برای ترویج و ارتقای فرهنگ ترافیک یک دوره کارگاه آموزشی برای مدیران موسسات و فعالان امور قرآنی سمنان برگزار کند.

کد مطلب 1582686

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