کشورهای حاشیه خلیج فارس به اقتدار و قدرت دفاعی ایران آگاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی عصر امروزدر اولین نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین به حضور جامعتین در زمینه وحدت اصولگرایان اشاره و گفت: در این دوره علمای بزرگ طراز اول و شخصیت های سیاسی و تراز اول درقالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران با محوریت آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله یزدی نقشه راه مطلوبی برای دفاع از عرصه‌های کلیدی نظام و مشارکت مردم ارائه کرده‌اند که خوشبختانه دستاوردهای ارزشمندی در دور اول داشت و ان شاءالله مردم با حضور در دور دوم گام بلندی که در دور اول برداشتند را کامل می کنند و نیروهای صالح و توانا در مجلس حضور خواهند یافت.



وی افزود: در جهان امروز کشوری که دارای قدرت دفاعی بالاترین امنیت بیشتری برای خود و جوامع بشری دارد خاورمیانه در سایه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در موقعیت فاخری از امنیت قرار دارد و کشورهای حاشیه خلیج فارس، به اقتدار ایران اسلامی آگاه هستند.نقش ایران هم اکنون در امنیت منطقه بی بدیل است و اقتدار ایران اقتدار امت اسلام به شمار می رود.



وی با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران اقتدار ملل مسلمان منطقه محسوب می شود، گفت: در عرصه‌های علمی، کاروان علمی کشور ما با شتاب حرکت می‌کند و معتقدم نیاز ما دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.



وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور ما باید دارای اقتصادی در شان ملت بزرگ ایران باشد چرا که ما همه زیرساخت‌ها را در اختیار داریم ومهمترین عامل توسعه جوامع بشری نیروی انسانی عالم است که در سایه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از آن برخورداریم..



معاون امور قوانین مجلس در خصوص نام‌گذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به نام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: باید از همه توان خود در جهت تحقق این شعار استفاده کنیم و مجلس با نیروهای صالح و توانا که از کارآمدی لازم برخوردارند، به کارآمدی بالاتری دست یابند.



وی با بیان اینکه در لیست جبهه متحد اصولگرایان در دور دوم انتخابات مجلس چهره های شاخص و شناخته شده ای مانند محمدرضا باهنر حضور دارد که سابقه سالها فعالیت درخشان در مجلس را دارد، گفت: همچنین در این فهرست اساتیدی مانند احمد توکلی و الیاس نادران وجود دارند که در عرصه اقتصادی صاحب نظر و دارای دغدغه رشد اقتصادی کشورمان هستند. امیدوارم این چهره ها با کارنامه پاک توسط تلاش ارزشمند شما مردم بزرگوار بتوانند در صحنه قانونگزاری کشور کمک کنند.

