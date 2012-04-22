برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها باعث افزایش سیلهای مخرب می شود

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم برخورد قاطعانه با برداشت کنندگان غیرمجاز و غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه های استان تاکید کرد و افزود: برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها منبع اصلی تامین مصالح ساختمانی است تا جائیکه هم اکنون برداشت بی رویه مصالح از رودخانه ها که در دسترس ترین منبع استخراج شن و ماسه هستند به عنوان مشکل جدی برای جوامع بشری مطرح شده است.

وی تاکید کرد: وابستگی طرحهای عمرانی به مصالح رودخانه ای در اکثر کشورهای دنیا موجب شده که محققان درصدد بهینه کردن برداشت مصالح از رودخانه ها برآیند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: برداشت این مصالح خسارات فراوانی را به اکوسیستم منطقه و همچنین اقتصاد جوامع بشری وارد می کند.

وی اظهارداشت:علاوه بر این مسائل فرسایش بستر و کرانه رودخانه ها نیز مسئله بسیار مهمی است که در اثر برداشت بی رویه و غیر اصولی شن و ماسه از رودخانه به وجود می آید و باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

عبدوس افزود: رودخانه ها شریانهای حیاتی هر کشور محسوب می شوند، امروزه رودخانه ها جدا از تغییرات طبیعی خود تحت تاثیر فعالیتهای موثر انسان در معرض دگرگونی های ژرفی قرار دارند.

وی ادامه داد: یکی از فعالیتهای مخربی که بر رودخانه ها تحمیل می شود بهره برداری بی رویه از شن و ماسه بستر آنها برای فعالیتهای عمرانی است.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: از آنجائیکه آبرفتهای شن و ماسه طی میلیونها سال منبعی را به وجود می آورند که تجدید حیات آنها خیلی کند صورت می گیرد، به همین دلیل برداشت آنها باید با احتیاط صورت گیرد.

وی افزود: اثرات برداشت مصالح بر نیمرخ طولی بستر، مورفولوژی و محیط زیست رودخانه نه تنها یک مسئله ملی محسوب می شود بلکه یک مسئله جهانی است.

عبدوس یادآورشد: این مسئله باعث اثرات تخریبی برگونه های گیاهی و جانوری رودخانه، زمینهای اطراف آن، پلها، تاسیسات آبی حاشیه ای و نیز خطرات بالقوه سیل در اثر تغییرات هیدرولیکی و مورفولوژیکی می شود.