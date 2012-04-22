معرفی استاد دانشگاه بوعلی همدان به عنوان دانشمند/ برگزاری سوگواره یاس نبوی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "داوود نعمت الهی" عضو هیئت علمی گروه شیمی و استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان از سوی پایگاه نمایه سازی موسسه اطلاعات علمی ISI به عنوان دانشمند معرفی شد.

بر اساس این گزارش وی سال گذشته 20 مقاله علمی در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.

گروه شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان از بهترین های ایران است و تاکنون سه نفر از استادان این دانشگاه از سوی ISI به عنوان دانشمند برگزیده شده است.

سوگواره یاس نبوی در آستان امامزادگان همدان برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سوگواره یاس نبوی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان همدان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد صالحی گفت: برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و اجرای صحیح نیت واقفان در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)مراسم ویژه و باشکوه عزاداران فاطمی در سراسر استان همدان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: ترویج فضائل و سیره فاطمی، معرفی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و اقامه عزای آن حضرت از اهداف برگزاری سوگواره است.

بهره برداری 32 طرح راه و ترابری با 488 میلیارد ریال اعتبار در همدان

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: در سال گذشته 32 طرح راه و ترابری با اعتبار 488 میلیارد و 650 میلیون ریال در همدان به بهره برداری رسید.

میرکمال الدین میرجعفریان گفت: این طرح‌ها شامل احداث یک بزرگراه، دو راه اصلی، بهسازی و آسفالت 17 راه روستایی، ایجاد پنج سیستم روشنایی در راه‌ها، ایجاد دو تقاطع همسطح و غیرهمسطح، احداث چهار پل و زیرگذر و احداث یک راهدارخانه است.

میرجعفریان افزود: این طرحها در شهرستانهای همدان، ملایر، بهار، تویسرکان و رزن به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: همچنین عملیات اجرایی چهار طرح عمرانی با اعتبار 44 میلیارد و 500 میلیون ریال آغاز شد.