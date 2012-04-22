به گزارش خبرنگار مهر، احداث مرکز بیمارستانها، سد نرماب چل چای، پتروشیمی گلستان، راه آهن گرگان – اینچه برون از جمله پروژه هایی است که در فهرست پروژه های مهر ماندگار استان به چشم می خورد.

طبق اعلام مسئولان پروژه هایی که در فهرست مهر ماندگار قرار می گیرد، عملیات اجرایی آن باید تا پایان دولت نهم به سرانجام رسد.

از سوی دیگر طولانی شدن اجرای برخی پروژه ها نظیر پتروشیمی گلستان که حدود شش سال از عملیات اجرایی آن می گذرد و تنها 18 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، نیازمند شوک حمایتی دولت است.

سدنرماب چهل چای

محدوده مطالعاتی طرح نرماب چهل چای در حوزه رودخانه های نرماب، چهل چای و خرمالو در حوزه شهر مینودشت در شرق استان گلستان واقع شده است که شهرهای گنبد کاووس، مینودشت و آزادشهر از مهمترین مراکز جمعیتی این محدوده است.

مطالعات مرحله شناخت منابع آب رودخانه های نرماب چهل چای و خرمالو در سال 1376 توسط مهندسان مشاور آب توسعه پایدار انجام شده است، در مرحله شناخت 15 گزینه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت چهار گزینه برتر برای بررسی بیشتر در مطالعات مرحله اول معرفی شد.طبق بررسی های انجام گرفته در مطالعات مرحله اول، احداث سد مخزنی نرماب و انتقال جریان به هنگام رودخانه های خرمالو و چهل چای به پشت سد مخزنی نرماب بعنوان بهترین گزینه معرفی شد.

از مجموع 26 هزار و 626 هکتار اراضی زیرکشت محصولات مختلف، تنها شش هزار و 336 هکتار و یا به عبارتی حدود 24 درصد آن بصورت آبی و بقیه بصورت دیم زیر کشت برده می شود و علاوه بر کشت اصلی سالانه، حدود سه هزار و 446 هکتار نیز به شکل کشت مجدد مورد استفاده قرار می گیرد که کلاً کشت آبی است.

کنترل و ذخیره سیلاب، توسعه و بهبود کشاورزی در اراضی تحت پوشش در سطح 20 هزارهکتار، تنظیم و رها سازی حقابه های پایاب، استفاده صحیح از منابع آب زیر زمینی و تلفیق آن با آب سطحی ،تامین آب شرب و صنعت منطقه، توسعه صنعت توریسم و گردشگری، از اهداف این طرح است.

سیستم انتقال آب رودخانه چهل چای به پشت سد مخزنی نرماب شامل بند انحرافی چهل چای به ارتفاع چهار متر و یک رشته تونل به طول سه هزار و 170 متر با مقطع نعل اسبی است.

سیستم انتقال آب رودخانه خرمالو به پشت سد مخزنی نرماب شامل احداث بند انحرافی خرمالو به ارتفاع چهار متر، کانال انتقال آب به طول شش هزار و 335 متر و یک رشته تونل به طول دو هزار و 665 متر است.

به گزارش مهر، با احداث سد مخزنی بر روی رودخانه نرماب و انحراف آب رودخانه های چهل چای وخرمالو سالانه حدود 175 میلیون متر مکعب آب تنظیم خواهد شد.

همچنین با استفاده از پتانسیل منابع آب زیرزمینی منطقه می توان علاوه بر آبیاری کلیه اراضی محدوده (حدود 20 هزار هکتار)، آب شرب شهرها و روستاهای شرق استان و نوار مرزی را تامین کرد؛ ضمن اینکه با رها سازی آب به پایین دست بخشی از نیاز های مسیر گرگان رود و پایاب وشمگیر نیز تامین می شود.

استان گلستان دارای دو میلیارد و 485 میلیون مترمکعب پتانسیل آبی است که یک میلیارد و 235 میلیون مترمکعب یعنی نزدیک به نیمی از ظرفیت آبی استان را آبهای سطحی تشکیل می دهند.

این درحالیست که به جهت اهمیت این طرح عظیم، در جریان سفر دوم هینت دولت به استان گلستان بر تسریع در اجرای سد و شبکه نرماب چهل‌چای با تامین اعتبار از طریق فاینانس تاکید شد.

این طرح نقش به سزایی در توسعه اقتصادی شرق گلستان دارد و مشکل کم آبی هزاران هکتار از اراضی شرق استان را مرتفع می کند، علاوه بر آن کاهش خطرات ناشی از سیل و تامین آب شرب نیز از دیگر مزایای این طرح است.

راه آهن گرگان – اینچه برون

پروژه راه آهن اینچه برون - گنبدکاووس - گرگان بخشی از پروژه ملی راه آهن گرگان - گنبدکاووس - بحنورد - مشهد این پروژه 143 کیلومتری بخشی از پروژه بزرگ سه کشور ایران ، قزاقستان و ترکمنستان است که با هدف اتصال کشورهای آسیای میانه به خلیج فارس از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران اجرایی می شود.

کل مسیر این پروژه در سه کشور 960 کیلومتر است که از کشور قزاقستان ناحیه اوزن آغاز و پس از عبور از شرق دریای خزر به کشور ترکمنستان رسیده و پس از عبور از محدوده اترک در خاک ایران از اینچه برون به سمت شمال گنبدکاووس و درنهایت به ایستگاه گرگان متصل خواهد شد.

پیمانکار پروژه خط راه آهن ایران به ترکمنستان گفت: پیش بینی های لازم برای تامین ریل خط آهن ایران به ترکمنستان شده است.

سردار عبدالله عبداللهی هم در این دیدار افزود: با توجه به این پیش بینی و روند سرعت در انجام پروژه کار ریل گذاری طی مدت دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

به گفته وی، زمان اجرای پروژه بین 5 تا 6 ماه خواهد بود و امید داریم تا در زمان مقرر بتوانیم، این پروژه را تحویل داده و به بهره برداری برسانیم.

وی تصریح کرد: برای این پروژه اکنون 136 دستگاه انواع ماشین آلات بکار برده شده و پیش بینی های لازم در این خصوص صورت گرفته شده است.

فرمانده قرارگاه قرب کربلا از زیر مجموعه های قرارگاه خاتم الانبیا (ص) افزود: اکنون در این قرارگاه 37 هزار پرسنل با بیش از 14 هزار دستگاه ماشین آلات مختلف در راه، راه آهن، آزاد راه، بزرگ راه، خطوط نفت، گاز، آب و حتی سد و شبکه در کل کشور مشغول فعالیت هستند.

عبداللهی یادآور شد: اکنون این قرارگاه 180 پروژه بزرگ در کل کشور را در اختیار دارد و پروژه راه آهن ایران به ترکمنستان فعلا آخرین پروژه ای بود که 15 روز پیش تحویل گرفته ایم.

پتروشیمی گرگان

این طرح نیز از جمله طرح های عمرانی بزرگ گلستان است که در لیست پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته است.

کلنگ اجرای مجتمع پتروشیمی گلستان در 24 آبان ماه سال 85 با حضور مسئولان کشوری و استانی در 10 کیلومتری شهرستان آق قلا در شمال گلستان به زمین زده شد و در پذیره نویسی آن حدود 95 هزار نفر شرکت کردند.



سرمایه مردمی این طرح بیش از دو هزار و 800 میلیارد ریال است که این اعتبارات تنها چهار درصد از پروژه احداث پتروشیمی گلستان را به خود اختصاص داده است.



طبق برآوردهای اولیه، این پروژه باید آذرماه سال 90 به پایان برسد ولی به دلیل حمایت نشدن و اختصاص نیافتن تسهیلات ارزی شاید دو سال بعد از زمان اعلام شده، افتتاح شود.



پیشرفت این پروژه عظیم بعد از گذشت چهارسال حدود 15 درصد است و تا کنون 900 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است و برای تکمیل این طرح تا پایان سال 92 بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای پتروشیمی گلستان نیاز است.



پتروشیمی گلستان در صورت بهره برداری، سالانه یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد که 650 هزار تن از آمونیاک تولیدی در داخل مجتمع به مصرف می رسد و 350 هزار تن آن نیز به خارج صادر می شود.



همچنین براساس برنامه و در صورت تکمیل این طرح بزرگ، گلستان از رتبه 25 پیشرفت صنعت در کشور به 10 استان برتر کشور ارتقا می یابد و راه‌اندازی این مجتمع ضمن تولید کود اوره برای کشاورزی، تاثیرات مهمی در امر اشتغالزایی و نیز کاهش محرومیت‌ها در استان خواهد داشت.



شرکت پتروشیمی گلستان 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.



همچنین 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.



لیسانس واحد اوره 20 بهمن 86 و لیسانس واحد آمونیاک 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.

عبدالرضا دادبود، معاون امور عمرانی استاندار گلستان در نخستین جلسه ستاد راهبری طرح های مهر ماندگار استان از تمامی اعضا خواست به صورت ویژه نسبت به پیگیری اجرای پروژه ها و همچنین تامین اعتبار لازم از طریق وزارتخانه های مربوطه اقدام لازم را به عمل آورند تا مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده و حداکثر تا مرداد سال 1392 تمامی پروژه ها به اتمام و بهره برداری برسند.

وی افزود: این طرح ها براساس اولویت های هر دستگاه تدوین شده و پیگیری وضعیت و رفع موانع هر طرح ملی و همچنین هماهنگی با دستگاه های مربوطه در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.



دادبود یادآور شد: برای نیل به این هدف در سطح کشور نسبت به تشکیل "ستاد استانی راهبری طرح های مهر ماندگار " اقدام شده است تا شرایط لازم جهت رفع موانع و مشکلات طرح ها و اجرای آنها در زمان مقرر را فراهم آورد.