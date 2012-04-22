جزئیات تعیین تکلیف نیروهای شرکتی/ ارائه بسته اشتغال 91 با ویرایش جدید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تامین مالی در حال حاضر از مهمترین مشکلات بخش تعاونی و خصوصی است، گفت: با این حال دولت از بخش تعاون حمایتهای خوبی کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ایجاد بانک و صندوق اختصاصی برای حمایت مالی از بخش تعاون، اظهار داشت: تقاضای تامین مالی در بخش تعاون در شرایط فعلی بیش از میزان ظرفیت است و در این بخش اولویت بندی صورت می گیرد.

اصلاح قانون کار

شیخ الاسلامی با بیان اینکه سیستم بانکی باید در جهت تقویت پروژه های تعاونی فعالیت کند، افزود: کمک به آموزش و توانمندسازی و تقویت تشکلهای مردمی در جهت تولید از جمله برنامه های وزارتخانه است.

وی از تدوین برنامه های ویژه در سالجاری برای حمایت از بخش تعاون خبر داد و بیان داشت: موضوع اصلاح قانون کار در حال حاضر نهایی و برای دولت ارسال شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اشتغال زایی سال گذشته با تاکید بر اینکه آمارهای فعلی مورد تایید وی نیست، گفت: مسئول ارائه آمار، مرکز آمار ایران است.

بسته اشتغال91

شیخ الاسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان ارائه برنامه جدید اشتغالی برای سال جاری، گفت: این برنامه در قبل تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه برای سال 91 برنامه اشتغال کشور ویرایش خواهد شد، تصریح کرد: به زودی با شروع جلسات شورای عالی اشتغال، راهکارهای امسال به صورت اختصاصی مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای هدفگذاری سال جدید نیز من شخصا فکر می کنم اگر هدف عددی تعیین نشود، بهتر باشد ولی در این زمینه تلاش خواهیم کرد.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: حال اگر مجموعه دولت و یا جناب آقای رئیس جمهور بخواهند به صورت عددی یک هدف اشتغالی در سالجاری تعیین و اعلام کنند، آن یک بحث دیگری است.

تعیین تکلیف شرکتی ها

وی ادامه داد: تکلیف ما این است که تلاش کنیم تا برنامه های اشتغالی کشور محقق شود اما فکر می کنم تلاشها در این زمینه در جریان است. حال چرا عددی را تعیین کنیم که بعدا در مورد کم و زیاد آن دچار مناقشه بی حاصل بشویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه آخرین وضعیت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و اینکه هدف دولت در این بخش به صورت کامل محقق نشده است، گفت: به نظر من دولت توانسته است برنامه های خود را در این بخش عملیاتی کند.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه هرگونه مباحث جدید در این بخش باید با آدرس باشد، گفت: دولت با بخشنامه جدید خود در اواخر سال گذشته به آن شکلی که با ذکر جزئیات و تفصیل اعلام کرد، این موضوع اجرایی شده است.

وی با بیان این مطلب که دیگر بعدی می دانم در این زمینه مورد دیگری باقیمانده باشد، گفت: ما در قبل گزارشاتی را داشتیم مبنی بر اینکه در برخی موارد اجرایی نشده بود اما در حال حاضر در بازدیدها و مراجعات خیلی تعداد افراد باقیمانده کم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: آن مواردی هم که مانده اغلب به سوء تفاهم در برداشت از آن بخشنامه است، یعنی افرادی فکر می کنند که باید تحت پوشش قرار بگیرند. افرادی که با چندماه سابقه کار انتظار دارند باید تبدیل وضعیت شوند، درست نیست.

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا برای آن دسته از افراد نیز یک راهکاری تعیین کنیم، افزود: نیروهای حجمی از ابتدا در قالب طرح قرار نمی گرفتند.

وی در مورد تشکیل تعاونی برای نیروهای شرکتی، گفت: این موضوع به صورت یک حکم مطرح نبود و توصیه این بود که افراد در این قالب حضور پیدا کنند و این موضوع به ظرفیت ها و ارزش های بخش تعاون بر می گردد.

کارتهای اعتباری و سهام عدالت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد واگذاری سهام عدالت کارگران با تاکید بر اینکه همچنان این موضوع در حال پیگیری است، از مشکلات شناسایی سهام قابل واگذاری سخن گفت.

شیخ الاسلامی، در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه واگذاری کارت های اعتباری کارگری در سالجاری و برنامه های بانکی در این بخش، اظهار داشت: در سال گذشته با درنظر گرفتن برخی اولویت ها این موضوع را دنبال کردیم.

وی در زمینه هدف‌گذاری عددی طرح واگذاری کارت های اعتباری کارگران در سال جاری، تاکید کرد: مانند آنچه که در سال گذشته انجام شد، هدفگذاری عددی جدیدی در این بخش نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به لزوم همکاری بانکها در این بخش اشاره کرد و بیان داشت: با امید به اینکه سیستم بانکی کشور را به نوعی در این طرح درگیر کنیم، فعالیت را با بانکهای زیرمجموعه وزارتخانه دنبال کردیم.

شیخ الاسلامی از حضور بانک های رفاه، توسعه تعاون و قرض الحسنه مهر در فاز اول واگذاری کارتهای اعتباری طی سال گذشته سخن گفت و ادامه داد: درصدد هستیم که بقیه بانکهای کشور نیز در این طرح مشارکت کنند و منابع خود را به این موضوع اختصاص دهند، البته برخی مذاکرات نیز در این زمینه با بانک ها صورت داده ایم.