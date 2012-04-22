صعود نوجوانان سوهان گل محمد به جمع 16 تیم برتر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سوهان گل محمد که طی سالیان گذشته در مسابقات فوتبال رده های مختلف سنی در سطح استان تیمی کاملا معمولی و بیشتر اوقات تنها کاندیدای سقوط نکردن بود در سال 1390 با ادغام با تیم های فوتبال صاعقه و عقاب پردیسان متحول شد و به نتایجی دست یافت که کمتر کسی تصور می کرد.



در حقیقت محمد کیایی نژاد با سپردن سکان هدایت تیم های پایه به باشگاه عقاب پردیسان از یک سو و متقاعد کردن مدیریت باشگاه صاعقه برای جایگزینی این تیم در لیگ دسته اول بزرگسالان استان بهترین گزینه ممکن را انتخاب کرد و در پایان کسب عنوان قهرمانی لیگ نوجوانان استان و صعود تیم بزرگسالان این باشگاه به لیگ برتر استان ‏حاصل این انتخاب هوشمندانه بود.



تیمی که هرگز رنگ جام را ندیده بود



سوهان گل محمد که در طی حیات هشت ساله خود هرگز رنگ جام ندیده بود در سال 1390 با تحولی شگرف خود را به عنوان قدرت جدید فوتبال استان معرفی کرد.



به دنبال قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان باشگاه سوهان گل محمد،‏ این تیم راهی مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ نوجوانان کشور شد. مسابقاتی که داستان تکراری و هر سااله آن حذف نمایندگان قم از مرحله گروهی بود.



به اسثنای موفقیت تیم فوتبال نونهالان هما در اواسط دهه 80 و موفقیت تیم نوجوانان صبای قم در صعود به لیگ برتر که در آن زمان از نظر استفاده از بازیکنان بومی مورد انتقاد قرار می گرفت، سوهان گل محمد اولین تیم در رده سنی نوجوانان است که با بهره گیری از بازیکنان بومی سنت حذف زودهنگام را شکست و از جدال با نمایندگان استان های مرکزی کشور سربلند بیرون آمد.

بازی غیرتمندانه در روزهای پایانی سال



میزبانی گروه ششم مسابقات لیگ نوجوانان کشور در شرایطی به قم و باشگاه سوهان گل محمد سپرده شد که این امر موجب فشارهای سنگین مالی به این باشگاه شد. بهره گیری از حداقل امکانات لازم برای حضور در یک مسابقه رسمی فوتبال از یکسو و تمرین مظلومانه این تیم در زمین خاکی این گونه می کرد که شرایط برای حذف مجدد نماینده قم فراهم است. اما بازی غیرتمندانه نوجوانان قمی در روزهای پایانی سال موجب شد سرخپوشان سوهان گل محمد غیر ممکن ها را ممکن کنند و زیباترین اسفند ممکن را برای فوتبال قم رقم بزنند و به نوعی به گفته سرمربی این تیم در مصاحبه با شبکه رادیویی استان‏ عیدی خوبی به ورزش دوستان قم بدهند.



سوهان گل محمد که هنوز نام عقاب جسته و گریخته بر آن است در این مسابقات با پیروزی 5 بر صفر مقابل قهرمان استان البرز تیم فوتبال جاوید گام اول را محکم برداشت. یک گل از مجید قراگوزلو که در این مسابقات تولدی دوباره داشت در نیمه نخست و سپس چهار گل دیگر از محمد امانی که به عنوان بازیکن جانشین به میدان آمده بود و البته دوباره مجید قراگوزلو موجب شد پیروزی پرگلی برای نمانده قم به دست آید.



پیروز مقابل تیم پرادعا



نوجوانان قم در دومین مسابقه خود در دیداری حساس و سنگین دو بر یک آبی پوشان اراک را شکست دادند. یک گل سریع در دقیقه اول مسابق از مجید قراگوزلو و گل دیگری از سید علی اختریان یک پیروزی مهم را در مقابل تیم پر ادعای اراکی رقم زد.



پیروزی عقاب در سومین مسابقه برابر گسترش دیگر نماینده استان مرکزی موجب شد تا صعود سرخپوشان سوهان گل محمد تا حدود زیادی قطعی شود. در این بازی دو گل از سید علی اختریان در نقش یک تعویض طلایی شکست گسترش اراک را رقم زد.



پایان طلسم ناکامی تیم‌های پایه



پیروزی نماینده قم برابر صنعت ذوب تهران و شکست برابر تیم قدرتمند و فوق العاده مقاومت تهران در نهایت موجب شد نوجوانان غیرتمند قمی با کسب عنوان دوم راهی مرحله دوم مسابقات شده و به طلسم ناکامی تیم های پایه قم پایان دهند.



سوهان گل محمد در مرحله دوم مسابقات در شرایطی به مصاف حریفان خواهد رفت که تیم های شرکت کننده در چهار گروه چهار تیمی به دیدار هم می روند و در این بین تیم های قدرتمند و خوشنامی چون شهرداری تبریز آلومینیوم هرمزگان و فولاد یزد نیز حضور دارند.



با نگاهی به ترکیب بازیکنان این تیم می توان به تمام داشته های فوتبال در استان قم و آنچه مربیان در سال های گذشته کاشته اند پی برد.

ضعف آموزش دروازه‌بانان



حضور تنها یک دروازه بان آموزش دیده و مطمئن در ترکیب این تیم و استفاده ناگزیر از یک دروازه بان تهرانی به عنوان دروازه بان دوم نشانگر ضعف آموزش دروازه بانان قمی در سطوح پایه است.



به گفته حامد اسماعیلی سرمربی این تیم، دروازه بانان تیم های مختلف باشگاهی استان در تمرین سوهان گل محمد شرکت کرده اند اما همگی از ضعف آموزش و تجربه به شدت رنج می برند، به طوری که بالاجبار یک دروازه بان از یکی از باشگاه های تهرانی به این تیم فراخوانده شد تا تنها بازیکن غیر بومی نماینده قم باشد.



به اعتقاد اسماعیلی این معضل حاصل عدم اجرای تمرینات تخصصی با دروازه بانان در تیم های پایه استان است که خود از کمبود نیروی انسانی مجرب نشات می گیرد.



همچنین سوهان گل محمد موفقیت خود را در این مسابقات مرهون فیزیک مناسب بازیکنانی چون مسعود افرادی، محسن ساجدی و محمد وصالی است.



محمد وصالی اگرچه به طور کامل به بازی گرفته نشد اما هر گاه به میدان آمد قوای حریف را از نظر قوای جسمانی و بازی هوایی به دردسر انداخت. همین شاخصه ها در مسعود افرادی و محسن ساجدی موجب شد قلب دفاع این تیم مستحکم و ایمن باشد.



انجام 5 مسابقه در 5 روز



اسماعیلی در خصوص عملکرد بازیکنانش می‌گوید: انجام پنج مسابقه در پنج روز یعنی ماموریت غیرممکن. حتی باشگاه های بزرگ دنیا هم از انجام چنین کاری عاجز هستند چون بدن یک ورزشکار اگر توانایی چنین کاری را داشته باشد با بازده بسیار پایینی مواجه خواهد بود.



وی با بیان اینکه شکست سنگین برابر مقاومت نتیجه چنین امری بود، اظهار کرد: تلاش کردیم در طول مسابقات با تغییر مداوم ترکیب تیم تا حدی در برابر موج خستگی مقاومت کنیم.



وی ادامه داد: در مرحله دوم این رقابت ها مسابقاتی به مراتب دشوارتر پیش رو داریم و تلاش می کنیم با جذب چند بازیکن جدید نقاط ضعف خود را پوشش دهیم.

