پیروزی بزرگ مورینیو برابر بارسلونا در نیوکمپ/ روزهای سخت پپ و شاگردان

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "خوزه مورینیو" شامگاه شنبه در حضور بیش از 98 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 2 بر یک بارسلونا را شکست دادند تا اختلاف خود با آبی و اناری ها را در فاصله 3 هفته مانده به پایان رقابتهای لالیگا به 7 امتیاز برسانند.

مورینیو که با تاکتیکی متفاوت در این بازی به مصاف بارسلونا آمده بود از همان دقایق ابتدایی با پرس شدید جلوی بازی روان شاگردان گواردیولا را گرفت. در دقیقه 17 بازی بود که "سامی خدیرا" روی اشتباه "کارلس پویول" با یک تکل توپ را از فاصله نزدیک وارد دروازه بارسا کرد تا تیم میهمان یک بر صفر پیش بیفتد. در ادامه بارسا تلاش زیادی برای رسیدن به دروازه رئال کرد اما دفاع فشرده و مستحکم حریف این اجازه را به آنها نداد.

در نیمه دوم بارسا تهاجمی شروع کرد و برای رسیدن به گل تساوی خود را به آب و آتش زد و در نهایت در دقیقه 70 "الکسیس سانچز" مهاجم شیلیایی و تعویضی این تیم که به جای ژاوی وارد زمین شده بود موفق شد گل تساوی را وارد دروازه رئال کند.

خوشحالی هواداران بارسا تنها 2 دقیقه به طول انجامید و در آن طرف کریس رونالدو روی پاس عمقی و تماشایی "مسوت اوزیل" با "ویکتور والدز" تک به تک شد و با یک ضربه دقیق توپ را به تور دروازه آبی و اناری ها چسباند. او بعد از گل با عکس العمل های خاص خود هواداران بارسا را به سکوت دعوت کرد. تلاش بارسلونا در ادامه برای به تساوی کشاندن نتیجه سودی نداشت و مورینیو بالاخره موفق شد برترین تیم جهان را به زانو در آورد.

پپ گواردیولا از زمان قبول هدایت بارسلونا در سال 2008 تا قبل از این بازی 14 بار مقابل رئال مادرید قرار گرفته بود که در 9 بازی آن به پیروزی رسیده بود. این دومین شکست او مقابل خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی رئال بود. بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا نیز برابر چلسی دیدار رفت را واگذار کرد تا برای دیدار برگشت کار سختی پیش رو داشته باشد. حالا تیم های بزرگ دفاع کردن برابر بارسلونا را یاد گرفته اند.

در دیگر بازی ها اسپورتینگ گیخون 2 بر یک از سد رایووایکانو گذشت و مایورکا هم یک بر صفر زاراگوزا را از پیش رو برداشت.