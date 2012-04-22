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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۳۸

رضوانی خبرداد:

مناطق نمونه گردشگری استان مرکزی ساماندهی می‌شوند

مناطق نمونه گردشگری استان مرکزی ساماندهی می‌شوند

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت:این اداره اقدام به ساماندهی و نگهداری مناطق نمونه گردشگری استان در سال 91 خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی با اعلام ساماندهی و نگهداری مناطق نمونه گردشگری استان افزود: تدوین قوانین مدون در خصوص تامین زیرساخت‌های مناطق گردشگری در دستگاهای تامین‌کننده آن و روابط بین دستگاهی در دستور کار است.

وی افزود: نمودار سازمانی و شرح وظایف در حوزه عمرانی و فنی با توجه به حجم اعتبارات آن و شرایط حاکم بر پروژه‌های گردشگری و رویکرد جدید سازمان در این حوزه بازنگری می‌شود

وی  گفت: همچنین بازنگری در فرآیند اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نحوه هزینه‌کرد با توجه به مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و ایرادات وارده از سوی دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌های استان است.
 

کد مطلب 1582718

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