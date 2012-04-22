به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی با اعلام ساماندهی و نگهداری مناطق نمونه گردشگری استان افزود: تدوین قوانین مدون در خصوص تامین زیرساخت‌های مناطق گردشگری در دستگاهای تامین‌کننده آن و روابط بین دستگاهی در دستور کار است.

وی افزود: نمودار سازمانی و شرح وظایف در حوزه عمرانی و فنی با توجه به حجم اعتبارات آن و شرایط حاکم بر پروژه‌های گردشگری و رویکرد جدید سازمان در این حوزه بازنگری می‌شود

وی گفت: همچنین بازنگری در فرآیند اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نحوه هزینه‌کرد با توجه به مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و ایرادات وارده از سوی دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌های استان است.

