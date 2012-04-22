کنتور آب بیش از هزار مشترک در استان مرکزی تفکیک شد

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از عوامل صرفهجویی است که از زمان اجرای آن تاکنون تا حد زیادی مصرف خانوارها و دیگر مراکز کاهش یافته و به الگوی مصوب نزدیک شده است.
وی افزود: متقاضیان جداسازی کنتور میتوانند با مراجعه به امور آب و فاضلاب شهرستانها و ارائه درخواست و رعایت شرایط فنی ساختمان نسبت به این امر اقدام کنند.
وی درخصوص آپارتمان ها ی در حال ساخت نیز گفت: ضمن هماهنگی با سازمان نظام مهندسی و شهرداری مقرر شده است ؛ جهت اجرای لوله کشی شبکه داخلی آپارتمانها ، ارائه طرح بگونه ای باشد تا برای تمام واجدهای آپارتمانها کنتور جداگانه در نظر گرفته شود و به آپارتمانهای با لوله کشی تفکیک نشده پایان کار ارائه نشود .
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی افزود: تخصیص کنتورها و انشعابات جداگانه و تفکیک شده برای واحدهای آپارتمانی از اولویتهای این شرکت است.
وی گفت: امید است مشترکان مجتمعهای مسکونی در راستای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانهها نسبت به تفکیک کنتور آب خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: نصب و راهاندازی کنتورهای الکترومغناطیسی به منظور اندازهگیری دقیق آب تولیدی و در راستای کاهش هدر رفت آب و مدیریت بر توزیع و مصرف است.
