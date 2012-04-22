آیت الله شیخ محمد حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضرت فاطمه (س) در خانه ای که محل نزول وحی و آیات کریم قرآن بوده، پرورش یافت.

این استاد حوزه و دانشگاه کرمانشاه با اشاره به سیره عملی حضرت فاطمه (س)، تاکید کرد: حضرت فاطمه زهراء (س) هرگز از انجام عمل خیر دریغ نمی کرد و تمام زندگی سرشار از افتخار و پربرکتش در راه اعتلای جامعه اسلام و مسلمانان زمان خود بود.

آیت الله حجتی تاکید کرد: حضرت فاطمه (س) دارای ویژگی های فراوانی هم در عبادت و هم در پاسداری از اهل بیت و ولایت بود که دو امام بزرگوار و دو شخصیت ممتاز عالم بشری، حضرت امام حسن (ع) مظهر حلم و وقار و حضرت امام حسین (ع) سرور شهیدان در دامان ایشان تربیت یافتند.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه نمونه کامل و بارز یک زن مسلمان در تاریخ بوده اند، گفت: حضرت زینب، شیرزن صحرای کربلای خود تربیت یافته دامن پاک و مطهر این بانوی نمونه اسلام بودند.

آیت الله حجتی با اشاره به همراهی این حضرت با پیامبر اکرم (ص)، افزود: حضرت فاطمه در نبرد خندق همراه با دیگر مبارزان مسلمان در دفاع از اسلام چیزی کم نگذاشت و همانند رزم آوری دلیر و جسور پیامبر را در انجام این وظیفه خطیر همراهی کرد.

این عالم کرمانشاهی گفت: حضرت فاطمه به عنوان یک زن کامل، نماد و سمبل آزادگی و سربلندی برای زنان تاریخ است، این حضرت در آن سالهای پر تلاطم اسلام، تا آخرین لحظه زندگی دست از حمایت از ولایت و امامت برنداشت و به همین منظور مورد غضب بدخواهان و منافقان آن زمان قرار گرفتند و به شیوه ای ناجوانمردانه به شهادت رسیدند.

وی افزود: فاطمه برای زنان جهان نمونه عینی و مبرهن، ایستادگی و یکرنگی هستند و این بزرگ بانوی اسلام توانست شخصیت هایی در دامن خود پرورش دهد که تا انتهای تاریخ، بزرگی و معنویت این افراد جاودانه خواهد ماند.

آیت الله حجتی در پایان گفت: زنان جامعه ما باید از حضرت فاطمه (س) الگوپذیری کنند و شیوه و سیره زندگی این شخصیت بزرگ را سرمشق خود قرار دهند.