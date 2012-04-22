مدیران خوزستان برای تسریع در پروژه ها اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پویا شامگاه شنبه در مراسم تودیع مدیرکل راه و ترابری و معرفی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان استانی مهم و تاثیر گذار برای کشور به شمار می رود.

وی افزود: به همین دلیل انتظار می رود با توجه به وسعت و تاثیرگذاری بالای استان در اقتصاد کشور، وزارت راه و شهرسازی توجه خاصی به خصوص در بخش اختصاص اعتبار به این استان صورت دهد.



پویا افزود: استان در بخش راه، حمل و نقل مسافر و ترافیک جزوء سه استان اول کشور است به همین دلیل جایگاه راه و شهرسازی در استان بسیار بالا است.



معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به ادغام صورت گرفته دو اداره کل پیش گفته اظهار کرد: با وجود اینکه در مسکن و شهرسازی کارهای بزرگی مثل مسکن مهر برای خانه دار کردن مردم محروم در حال انجام است ولی به نظر من مسکن در راه ادغام شد زیرا جایگاه راه در استان کلیدی تر از مسکن است.



پویا در بخشی از سخنان خود به مدیر پرور بودن استان خوزستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان مدیران عالی و کارکشته ای داریم که هم اکنون اغلب سمتهای کلیدی در استان خوزستان در دست نیروهای بومی است و این مایه مباهات استان است.



وی با اشاره به اینکه امسال، آخرین سال فعالیت دولت دهم است و انتظار می رود سرعت ساخت و ساز شتاب بیشتری بگیرد، تاکید کرد: به همین دلیل مدیران استان برای این شتاب و هماهنگ کردن خود با اوج گرفتن فعالیتها، آماده کنند.



در این مراسم از زحمات منوچهر رحمانی به عنوان مدیرکل راه و ترابری استان خوزستان تقدیر و نصراله دهقانی به عنوان مدیرکل اداره تازه تاسیس راه و شهرسازی استان خوزستان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی معرفی شد.