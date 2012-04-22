عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا

-شمار مجروحین براثر برخورد دو قطار مسافربری در آمستردام پایتخت هلند به 130 نفر افزایش یافت.

-کارکنان شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی یونان به مدت 48 ساعت دست به اعتصاب زدند.

-دهها هزار نفر از مردم چک واسلواکی در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی در پراگ دست به تظاهرات زدند.

-حوزه های اخذ رای آماده دریافت آرای رای دهندگان فرانسوی برای انتخاب رئیس جمهوری آتی این کشور هستند.

-شورای مشورتی در امور بین الملل هلند خواستار حل موضوع برنامه هسته ای به شیوه ای دیپلماتیک شد.

آسیا

-رزمایش مشترک دریایی چین و روسیه در دریای زرد آغاز شد.

-در پی انفجار در یک کارخانه شیمیایی در ژاپن یک نفر کشته و 11 فرد دیگر زخمی شدند.

-مقامات پاکستانی تحقیقات خود را درباره علل سقوط هوایپمای مسافربری در نزدیکی اسلام آباد آغاز کردند.

آمریکا

-بر اثر برخورد یک اتوبوس و کامیون در شرق مکزیک 43 نفر کشته شدند.

خاورمیانه

-درگیریها در جنوب شرقی لیبی سه کشته برجا گذاشت.

-یکی از نیروهای امداد فرانسه در غرب یمن ربوده شد.