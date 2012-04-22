عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا
-شمار مجروحین براثر برخورد دو قطار مسافربری در آمستردام پایتخت هلند به 130 نفر افزایش یافت.
-کارکنان شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی یونان به مدت 48 ساعت دست به اعتصاب زدند.
-دهها هزار نفر از مردم چک واسلواکی در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی در پراگ دست به تظاهرات زدند.
-حوزه های اخذ رای آماده دریافت آرای رای دهندگان فرانسوی برای انتخاب رئیس جمهوری آتی این کشور هستند.
-شورای مشورتی در امور بین الملل هلند خواستار حل موضوع برنامه هسته ای به شیوه ای دیپلماتیک شد.
آسیا
-رزمایش مشترک دریایی چین و روسیه در دریای زرد آغاز شد.
-در پی انفجار در یک کارخانه شیمیایی در ژاپن یک نفر کشته و 11 فرد دیگر زخمی شدند.
-مقامات پاکستانی تحقیقات خود را درباره علل سقوط هوایپمای مسافربری در نزدیکی اسلام آباد آغاز کردند.
آمریکا
-بر اثر برخورد یک اتوبوس و کامیون در شرق مکزیک 43 نفر کشته شدند.
خاورمیانه
-درگیریها در جنوب شرقی لیبی سه کشته برجا گذاشت.
-یکی از نیروهای امداد فرانسه در غرب یمن ربوده شد.
نظر شما