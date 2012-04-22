کارگاه های آموزش قرآنی در افغانستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسئول بنیاد فرهنگی و اجتماعی راه امین و در ادامه فعالیت های مراکز آموزشی و فرهنگی افغانستان، بیش از 450 تن از جوانان و نوجوانان شهرستان لعل و سرجنگل استان غور، اعم از دختران و پسران توانستند در کلاس های آموزش قرآن شرکت کنند.

این جوانان در 6 کلاس و کارگاه آموزشی روخوانی، روانخوانی، تجوید، احکام اسلامی، اخلاق اسلامی و کلاسهای کمک آموزشی درسی که توسط بنیاد فرهنگی اجتماعی راه امین بطور رایگان برگزار گردیده بود شرکت کرده و قرآن را فرا گیرند.

گفتنی است، در پایان دوره از شرکت کنندگان امتحان پایان دوره اخذ و به افراد برتر ، هدایایی به رسم یاد بود اهدا گردید.

