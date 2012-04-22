  1. دين، حوزه، انديشه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

کارگاه های آموزش قرآنی در افغانستان برگزار شد

کارگاه های آموزش قرآنی در افغانستان برگزار شد

به منظور تقویت فرهنگ و معارف اسلامی، کارگاه های آموزش قرآنی در قالب شش کارگاه آموزشی در مؤسسه شهید سجادی در مرکز شهرستان لعل افغانستان برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسئول بنیاد فرهنگی و اجتماعی راه امین و در ادامه فعالیت های مراکز آموزشی و فرهنگی افغانستان، بیش از 450 تن از جوانان و نوجوانان شهرستان لعل و سرجنگل استان غور، اعم از دختران و پسران توانستند در کلاس های آموزش قرآن شرکت کنند.

این جوانان در 6 کلاس و کارگاه آموزشی روخوانی، روانخوانی، تجوید، احکام اسلامی، اخلاق اسلامی و کلاسهای کمک آموزشی درسی که توسط بنیاد فرهنگی اجتماعی راه امین بطور رایگان  برگزار گردیده بود شرکت کرده و قرآن را فرا گیرند.

گفتنی است، در پایان دوره از شرکت کنندگان امتحان پایان دوره اخذ و به افراد برتر ، هدایایی به رسم یاد بود اهدا گردید.
 

کد مطلب 1582731

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