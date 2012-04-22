نفوذداران اراکی مقیم مرکز کار را تمام کردند/ خداحافظی نفت با تهران!

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های فصل دهم لیگ برتر و در شرایطی که بحث انتقال تیم‌های تهرانی به شهرستان‌ها داغ بود، رایزنی‌های زیادی برای انتقال تیم نفت به اراک صورت گرفت و برخی نمایندگان مجلس نیز وارد ماجرا شدند تا در نهایت مسئولان وزارت نفت با این انتقال موافقت کنند.

البته این انتقال در شرایطی رنگ واقعیت به خود قرار گرفت که مصوبه دولت نیز برای رفتن نفت به اراک پیوست همه تلاش‌های پشت پرده برخی مسئولان و دست اندرکاران اراکی شد و در نهایت تصمیم بر این شد که این تیم به استان مرکزی منتقل شود اما در آخرین روزهای قبل از شروع لیگ یازدهم ناظر فدراسیون فوتبال در بازدیدی که از امکانات اراک داشت تاکید کرد زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت نفت در اراک وجود ندارد.

پس از رد صلاحیت شدن اراک از نظر نداشتن زیرساخت‌ها برای فعالیت نفت در این شهر، غلامرضا شاه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: طبق هماهنگی‌ها و تعامل‌های به وجود آمده بین مسئولان وزارت نفت و استان مرکزی و به خاطر اینکه تیم فوتبال نفت یک سرمایه‌‎ ملی محسوب می‌شود، مقرر شد فعلا فعالیت‌های این تیم در تهران پیگیری شود.

صحنه‌ای از دیدار هفته سی و یکم نفت تهران برابر صبا که در قم برگزار شد

مدیرکل ورزش وزارت نفت همچنین تاکید کرد: قطعا زمانیکه بستر مناسب برای انتقال تیم فوتبال نفت تهران بوجود آید، ما در راستای اجرای مصوبه هیئت دولت، این تیم را به استان مرکزی منتقل خواهیم کرد.

حالا پس از گذشت چند ماه از آن ماجرا مسئولان ورزش استان مرکزی زیرساخت‌های لازم برای فعالیت نفت در این استان را فراهم کرده‌اند و با استفاده از توانایی برخی افراد مسئول با نفوذ اراکی مقیم مرکز، توانستند مجوز نهایی را بگیرند تا کار انتقال نفت به استان مرکزی قطعی شود و این تیم روزهای پایانی حضورش در تهران را سپری کند.

طی روزهای گذشته معاون استاندار و رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی با تهیه مدارک و مستندات مربوط به فصل گذشته رایزنی‌های لازم با مسئولان وزارت نفت را انجام دادند و تایید نهایی برای انتقال نفت به استان‌شان را گرفتند.

البته در این میان گفته می‌شود برخی مسئولان ورزش نفت هم تمایل زیادی برای انتقال این تیم به اراک دارند و تلاش‌هایی را هم در این راستا کرده‌اند. هرچند نفت به عنوان یک باشگاه خصوصی معرفی شده اما هنوز از پول دولت ارتزاق می‌کند و ظاهرا قرار است در صورت انتقال به اراک نیز بازهم به طور غیرمستقیم وزارت نفت هزینه این تیم را پرداخت کند.