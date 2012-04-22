راه آهن مراغه - ارومیه تاسال92 بهره برداری شود/افراد کم کارجریمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان در جلسه بررسی مشکلات راه آهن مراغه - ارومیه در ایستگاه نقده افزود: باید سوت قطار طی فروردین سال 92 در ارومیه به صدا درآمده و مسئولان استانی و پیمانکاران این طرح بزرگ ملی باید تعهد بدهند.



وی با بیان اینکه باید پیمانکاران کم کار متولی این طرح جریمه شوند، اظهار داشت: این طرح به عنوان یکی از طرحهای زیربنایی حمل و نقل ریلی کشور در شمالغرب کشور با توجه به مرزی بودن آذربایجان غربی و همجواری با سه کشور، قابلیتهای ویژه صادراتی با داشتن مرزهای رسمی آبروی نظام بوده که باید بر اساس برنامه زمانبندی به اتمام برسد.



دستیار ویژه رئیس جمهور خواستار نصب تابلوی روزشمار اجرای این طرح ملی در یکی از میادین اصلی شهر ارومیه برای اطلاع مردم از زمان بندی اجرای طرح و زمان افتتاح آن شد و عنوان کرد: در صورتیکه پیمانکار قبل از موعد مقرر تعیین شده طرح را آماده افتتاح کند باید تشویق شود.



محرابیان گفت: تا پایان سال 91 همه قطعات حساس و مهم مسیر باید آماده بهره برداری شود و تا پایان خرداد 92 نیز پیمانکاران فرصت دارند برخی عملیات ریز را به اتمام برساند.



مدیرکل روسازی راه آهن منطقه دو کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه عملیات احداث خط آهن مسیر نقده تا ارومیه به دو قسمت از کیلومتر 107 تا 152 و 152 تا 183 تقسیم شده است، ادامه داد: عملیات احداث ایستگاه ارومیه توسط دو پیمانکار انجام شده است



محمدرضا احمدی اظهار داشت: عملیات ساخت ابنیه، تقاطع ها در حال اجرا بوده و متوسط پیشرفت فیزیکی بنده راه این طرح بزرگ ملی 80 درصد است.



طرح راه آهن ارومیه - مراغه به طول 184 کیلومتر در پنج قطعه در دست اجرا بوده که هم اکنون از 52 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و تاکنون هزار و 180 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و دو هزار میلیارد ریال برای اتمام این طرح اعتبار نیاز است.



پروژه راه آهن مراغه - میاندوآب به طول 50 کیلومتر شامل یک ایستگاه اصلی در میاندوآب و یک ایستگاه میانی در ملکان، از توابع آذربایجان شرقی بوده که عملیات اجرایی آن از سال 80 شروع شده و تاکنون از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.



این در حالیست که این طرح بعنوان فاز یک پروژه ملی راه آهن مراغه به ارومیه بر اساس وعده های محققق نشده مسئولان باید در سال 88 به اتمام می رسید که با وجود گذشت دو سال هنوز مردم در انتظار محقق شدن وعده افتتاح این ایستگاه تا پیش از فرارسیدن نیمه دوم امسال هستند.



ضریب نفوذ شبکه ریلی در یک کشور، شاخص مهمی از توسعه اقتصادی بوده ولی با وجود قدمت 80 ساله راه ‌آهن در کشورمان، این زیرساخت مهم توسعه اقتصادی و ترانزیتی در آذربایجان غربی از ضریب نفوذ کمتری برخوردار است.



اجرای طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1380 آغاز شده و این در حالیست که اجرای این طرح، غیر از مسیر بین شهرستانهای میاندوآب و مراغه، با گذشت 10 سال تنها 52 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نبود اعتبار کافی عامل اصلی در کندی عملیات اجرای آن عنوان می شود.



پیش ‌بینی ها حاکی از بهره‌برداری از طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1390 بود اما هم اکنون شاهد افتتاح تنها فاز اول این طرح یعنی ریل گذاری تا شهرستان میاندوآب هستیم.



کمبود اعتبار و همکاری نکردن برخی سازمانها در اجرای پروژه راه آهن مراغه - ارومیه در تملک و آزادسازی اراضی، مشکلاتی به وجود آمد تا وعده مسئولان وزارت راه و ترابری بهره برداری از طرح راه آهن مراغه - ارومیه تا ایستگاه میاندوآب طی مهرماه سال گذشته محقق نشود.