سند توسعه بخشی آذربایجان غربی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد شامگاه شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برنامه ریزی باید با توجه به نیازها و پتانسیل بخشها و حوزه های مختلف باشد، افزود: بخش نگری مدیران دستگاهها در این راستا ضروری است.

وی از اتمام مطالعات سند توسعه بخشی آذربایجان غربی خبر داد و گفت: سعی می کنیم در چارچوب اهداف بودجه ای و برنامه پنج ساله پنجم توسعه، عدالت توزیع منابع در بین مناطق محروم و کم برخوردار و رونق گردشگری و رشد سرمایه گذاری حرکن کنیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در این جلسه از در دست بهره برداری بودن 50 هزار هکتار سیستم آبیاری مدرن درجه یک و دو خبر داد و گفت: هم اکنون 72 هزار هکتار شبکه آبیاری در دست اجرا بوده و مطالعات اجرای 120 هزار هکتاری به اتمام رسیده است.

نقی کریمی با اشاره به مصرف 90 درصد آبهای سطحی و زیر سطحی در بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر اساس سیاست ابلاغی وزارت نیرو در افق 1400 آب اختصاصی به بخش کشاورزی به 74 درصد کاهش یافته و آب بخش صنعت از 3.5 درصد به 20 درصد و شرب 6.5 درصد می شود.

وی خواستار ایجاد رشته نگهداری شبکه سدها در مراکز کار و دانش، علمی و کاربری و دانشگاهها شد و گفت: در این بخش نیازمند نیروی متخصص هستیم.