افت کیفیت نان در خراسان شمالی/ بجنوردی ها جوش شیرین می خورند

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون 154 نانوایی در مرکز خراسان شمالی فعال است که تنها 21 واحد آن‌ها از نظر کیفیت پخت نان، درجه یک هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت تعاونی نانوایان خراسان شمالی، این درحالی است که 60 درصد نانوایی‌های بجنورد از نظر فضا موقعیت مناسبی دارند.

رضا قاسمی می‌گوید: 90 درصد کیفیت نان به مرغوبیت آرد وابسته است.

کیفیت نامرغوب آرد در نانوایی های بجنورد

وی می‌افزاید: گندمی که توسط کارخانه بجنورد استفاده می‌شود، مرغوب نیست که به زودی این مشکل برطرف می‌شود.

قاسمی همچنین به متغیر بودن قیمت خمیرمایه در بازار نان اشاره می‌کند و می‌گوید: از سوی دیگر هر روز قیمت جدیدی برای خمیرمایه تعیین می‌شود که نانوایان از عهده پرداخت آن برنمی آیند.

وی می‌افزاید: در چنین شرایطی نانوایان ناچارند جوش شیرین را که ماده‌ای مضر است به جای خمیرمایه به کار ببرند.

قاسمی همچنین با اذعان به کاهش نظارت جدی دستگاههای زیربط بر کیفییت نان می گوید: در اوایل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نظارت بر پخت نان و کیفیت آن از سوی دستگاه‌های زیربط به صورت جدی انجام می‌شد، اما متاسفانه در یکسال اخیر این نظارت کمی کمرنگ تر شده که شاید یکی از دلایل پایین بودن کیفیت نان بحث نظارت باشد.

هادی یزدانی یکی از شهروندان بجنوردی که برای خرید نان به یکی از نانوایی‌های خیابان قیام مراجعه کرده به خبرنگار مهر می‌گوید: کیفیت نان با هزینه‌ای که هر روز برای خرید آن پرداخت می‌کنیم تناسبی ندارد و لازم است نظارت بیشتری بر پخت نان صورت گیرد.

وی اظهار می‌دارد: کیفیت نان در شهرستان در زمان‌های مختلف متفاوت است که دلیل این امر شاید تغییر گندم توزیعی باشد.

شایعه استفاده از جوش شیرین در نانهای خراسان شمالی

یزدانی می‌افزاید: از سوی دیگر شایعه استفاده از جوش شیرین در پخت نان، اهالی را نگران کرده است.

همچنین یاسر روح آزاد که برای خرید نان به یکی از نانوایی‌های خیابان فردوسی مراجعه کرده، در این زمینه می‌گوید: حدود یک سوم نان خریداری شده خمیر است و دور ریخته می‌شود.

وی تاکید می‌کند: در سال‌های اخیر مشکل نامرغوب بودن نان در بجنورد به یک معضل تبدیل شده است.

روح آزاد می‌افزاید: نان، قوت غالب است و زدگی اقشار مختلف به آن بستگی دارد.

اکبر کارگر، یکی از نانوایان فعال بجنورد می‌گوید: قیمت هر کیسه خمیرمایه 400 هزار ریال است و هر نانوایی در هر ماه به طور متوسط به 6 کیسه خمیرمایه نیاز دارد.

وی می‌افزاید: بالابودن قیمت خمیرمایه در کنار کاهش کیفیت آرد نانوایان را ناچار می‌کند از نمک و جوش شیرین بیش از اندازه استفاده کنند.

همچنین حسین دهقان پیر، دیگر نانوای بجنورد می‌گوید: برای بهبود کیفیت نان باید در خرید گندم و تهیه آرد توجه بیشتری شود.

وی می‌افزاید: در صورتی که آرد مرغوب و ارزان توزیع شود، کیفیت نان نیز افزایش می‌یابد.

دهقان پیر همچنین بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای نانوایان تاکید می‌کند و می‌گوید: حضور مستمر نانوایان در دوره‌های اموزشی به هماهنگی در پخت نان کمک می‌کند.

معاون اداره کل تعزیرات حکومتی نیز در گفتگو با مهر با اذعان بر نامرغوبی آرد نانوایی‌ها می گوید: تاکنون شکایتی درباره کیفیت نان نداشته‌ایم.

محمد نجفی می‌افزاید: در عین حال فروردین امسال 6 مورد شکایت درباره عدم رعایت بهداشت، دو مورد درباره عرضه خارج از شبکه آرد و سه شکایت نیز درباره قیمت گذاری نان داشته‌ایم که در دست پیگیری است.

در حال حاضر 154 نانوایی در بجنورد فعال است.