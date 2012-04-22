۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۴۵

بارندگی های اخیر 25 میلیارد ریال به اردکان خسارت وارد کرد

اردکان - خبرگزاری مهر: فرماندار اردکان مجموع خسارت وارد شده به بخش های سه گانه شهرستان اردکان بر اثر وقوع سیل و بارندگی های اخیر را 25میلیارد ریال اعلام کرد.

احمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در حوادث طبیعی اخیر جاده های فرعی روستایی بخش های خرانق و عقدا و نیز بیش از 150 خانه روستایی متحمل خسارت کلی و جزیی شدند.

وی عنوان کرد: عبور و مرور در بخشی از محور اردکان - چوپانان، جاده اردکان - نایین و اردکان - خرانق به مدت چند ساعت بر اثر مشکل آب گرفتگی مختل شد که مسئولان و کارکنان راه و شهرسازی، پلیس راه و حوادث غیرمترقبه استان و فرمانداری و هلال احمر شهرستان با حضور به موقع در محل از ایجاد اختلال و قطع عبور و مرور خودروهای سواری و سنگین برای مدت طولانی در این محورها جلوگیری کردند.

طی هفته اخیر بر اثر وقوع سیل در بخش هایی از اردکان علاوه بر وارد آمدن خسارت به بخش های مختلف کشاورزی، منازل و راه ها، یک کودک جان باخت و 50 راس گوسفند نیز تلف شدند.

