پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای مسکن مهر در کنگاور 65 درصد است

حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه ساخت مسکن مهر در شهرستان کنگاور با روند خوبی در حال انجام است و امیدواریم که بتوانیم در موعد مقرر این واحدها را تحویل متقاضیان دهیم.

فرماندار شهرستان کنگاور تاکید کرد: استقبال عمومی از مسکن مهر در شهرستان کنگاور بسیار خوب بوده است و بیش از هزار و 90 واحد مسکن مهر در این شهرستان در حال ساخت داریم.

عزیزی افزود: این هزار و 90 واحد مسکن مهر در قالب 4 تعاونی، "تاکسیرانی"، " دارصیفور"، "مهردشت"، و "مهرآوران" در حال ساخت هستند.

وی گفت: میزان پیشرفت ساخت مسکن مهر در شهرستان کنگاور، بیش از 65 درصد است، ولی باز هم از پیمانکاران درخواست داریم که در ساخت این واحدها سرعت العمل خوبی داشته باشند.

فرماندار کنگاور افزود: یکی از مشکلات ما در ساخت واحدهای مسکن مهر، سهم آورده متقاضیان است که از این رو از شهروندان و متقاضیان مسکن مهر در کنگاور درخواست داریم که برای آماده شدن این واحدها در زمان تعیین شده نسبت به پرداخت سهم آورده خود همکاری لازم را با ما داشته باشند.

عزیزی در ادامه با اشاره به اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی در کشور، گفت: اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی می تواند کمک شایانی به اشتغالزایی فارغ التحصیلان رشته کشاورزی داشته باشد و همچنین عملیاتی شدن این طرح می تواند کاربری بسیاری از زمینهای کشاورزی کنونی را بالا ببرد.

وی با اشاره به اینکه باغداری در این شهرستان از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است، افزود: در حال حاضر بیش از 268 هکتار از اراضی این شهرستان برای ایجاد باغ در دستور کار ما قرار گرفته است.

فرماندار کنگاور تاکید کرد: خوشبختانه شهرستان کنگاور در اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی از شهرستانهای پیشرو استان کرمانشاه است و تاکنون موفق شده ایم که 6 طرح دامپروری در شهرستان کنگاور را با اعتباری بالغ بر 1.8 میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی کنیم.

عزیزی با اشاره به دیگر برنامه ها و پروژه های این شهرستان، گفت: یکی دیگر از پروژه های مهم ما در این شهرستان، ساخت مهمانشهر "شهدای حلبچه" است.

وی تصریح کرد: این مهمانشهر دارای مساحتی در حدود 18 هکتار است.

فرماندار شهرستان کنگاور در ادامه با اشاره به افزایش نظارتها و بازرسی ها از سطح بازار این شهرستان در روزهای اخیر، گفت: نیروهای تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی در این شهرستان به شدت با متخلفان اقتصادی و کسانی که در بازار التهاب ایجاد می کنند، برخورد خواهند کرد و تاکنون بیش از 17 میلیون ریال جریمه برای برخی از متخلفان اقتصادی در کنگاور تعیین شده است.

عزیزی تاکید کرد: این مقدار جریمه برای آن دست از بازاریانی بوده است که اقدام به احتکار و یا گرانفروشی در سطح بازار کرده اند.

فرماندار کنگاور افزود: در ایام نوروز امسال برخی از نانوایی های این شهرستان به صورت خودسرانه اقدام به تعطیل کردن واحد نانوایی خود کرده بودند که این عمل باعث به وجود آمدن برخی مشکلات برای شهروندان و مسافران در ایام عید شده بود.

وی گفت: به همین منظور در ایام نوروز مبلغ 11 میلیون و 200 هزار ریال جریمه برای 17 نانوایی متخلف در این باره صادر شده است.

فرماندار کنگاور در پایان گفت: بی شک تمامی نیروهای نظارتی در این ایام به خوبی بازار را رصد می کنند و هیچ کسی نمی تواند اجحاف و یا گرانفروشی در بازار داشته باشد.