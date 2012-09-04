کائیدی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید/ دوازدهمین مدال شیران دلوار

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در چارچوب مسابقات دوومیدانی بازی‌های پارالمپیک لندن سه شنبه پرتابگران وزنه در کلاس F34 به رقابت با یکدیگر پرداختند. در این رقابت کشورمان دو نماینده به نام‌های محسن کائیدی و سلمان آب باریکی داشت که اولی به مدال نقره دست یافت و دومی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

محسن کائیدی با پرتابی به میزان 12 متر و 94 سانتیمتر عنوان دوم را به خود اختصاص داد و مدال نقره پارالمپیک را به گردن آویخت. او در سومین روز مسابقات موفق به کسب مدال طلای پرتاب نیزه مسابقات دوومیدانی پارالمپیک لندن در کلاس 34/33 F شده بود. در این رقابت "عزالدین نوری" از مراکش با حدنصاب 13 متر و 10 سانتیمتر اول شد و "تیه‌ری سیبونه" از فرانسه با رکورد 12 متر و 86 سانتیمتر به عنوان سوم و مدال برنز دست یافت.

براساس این گزارش، سلمان آب باریکی پس از اینکه در سه پرتاب اول خود مرتکب خطا شد، از دور رقابت در ماده پرتاب وزنه بازی‌های پارالمپیک لندن در کلاس F34 کنار رفت.

کاروان ورزش ایران تاکنون در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به مدال های زیر دست پیدا کرده است:

مدال طلا:

جلیل باقری (پرتاب وزنه)، پیمان نصیری (دوی 1500 متر)، زهرا نعمتی (تیروکمان)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه)، نادر مرادی، علی حسینی و مجید فرزین (وزنه برداری)

مدال نقره:

مهرداد کرم زاده (پرتاب دیسک)، محسن کائیدی (پرتاب وزنه)، روح الله رستمی (وزنه برداری) و عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)

مدال برنز:

ساره جوانمردی (تفنگ بادی 10 متر)

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است