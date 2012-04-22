به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی رضا صلابت افزود: افزایش تعداد رشته های دانشگاه اراک با هدف گسترش رشته های تحصیلی و ترییت نیروهای متخصص در جهت پیشبرد اهداف علمی و پ‍ژوهشی انجام می پذیرد.

وی گفت: کمیته فنی دانشکده نیز با هدف ارتباط تنگاتنگ، ارایه خدمات فرهنگی بیشتر به دانشجویان، تقویت امور برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی، توسعه فعالیت فرهنگی بر اساس طرح های پژوهشی، استعداد سنجی و نیاز سنجی دانشجویان، توسعه کمی وکیفی کانون های فرهنگی و هنری و نشریات دانشجویی آغاز به کار کرده است.

رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک، کمبود فضا، امکانات پ‍‍ژوهشی و اعتبار برای گسترش فعالیت های آموزشی و علمی را از مشکلات این دانشکده عنوان کرد.

دکتر صلابت اظهار داشت: گسترش دفتر نظارت و ارزیابی، ساماندهی پایگاه اطلاعاتی، هدفمند کردن اعتبارات پ‍ژوهشی، مجهز کردن دانشگاه به دستگاه های آزمایشی نوین و تدوین مقالات با موضوعات روز جهان از برنامه های دانشکده در سال جاری است.

