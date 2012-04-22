به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند شنبه شب در هفته سی و دوم رقابتهای بوندسلیگا در ورزشگاه "سیگنال ایدونا پارک" با دو گل ایوان پرسیچ (23) و شینجی کاگاوا (59) مقابل مونشن گلادباخ پیروز شد و برای دومین سال متوالی به عنوان قهرمانی رقابتهای بوندسلیگا دست پیدا کرد. بایرن مونیخ آخرین بار در سال 2006 دو بار متوالی قهرمان این رقابتها شده بود.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* کلن یک - اشتوتگارت یک
* هرتابرلین یک - کایزرسلاترن 2
* هوفنهایم صفر - بایرلورکوزن یک
* نورنبرگ یک - هامبورگ یک
* وردربرمن یک - بایرن مونیخ 2
- هفته سی و دوم رقابتهای بوندس لیگا امروز با بازیهای زیر به پایان میرسد:
* آگسبورگ - شالکه
* هانوفر - فرایبورگ
جدول رده بندی:
1- دورتموند 75 امتیاز
2- بایرن مونیخ 67 امتیاز
3- شالکه 57 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- مونشن گلادباخ 56 امتیاز
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16- کلن 30 امتیاز
17- هرتابرلین 28 امتیاز
18- کایزرسلاترن 23 امتیاز
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