اجرای عملیات باستان شناسی در روستای تاریخی نظام آباد

محسن رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل نزدیکی روستای نظام‌آباد به شهر زیرزمینی زلف‌آباد، باستان‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند بین این روستاها هم‌پیوندی وجود داشته باشد.

وی افزود: پس از اخذ مجوز از پژوهشکده، عملیات باستان‌شناسی در محوطه تاریخی روستای نظام‌آباد استان مرکزی آغاز می‌شود.

وی گفت: در کاوش و بررسی روستای تاریخی نظام‌آباد باستان‌شناسان تلاش خواهند کرد با شناسایی آثار باقی‌ مانده در این محوطه، قدمت این روستا را تخمین بزنند.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به غنای تاریخی استان اظهار داشت: در نقاط دیگری از استان نیز عملیات کاوش و باستان‌شناسی صورت خواهد گرفت که محل دقیق این کاوش‌ها در آینده اعلام می‌شود.

گفتنی است روستای نظام آباد فراهان در ۳۵ کیلومتری شمال شهر اراک قرار گرفته و از روستاهای تاریخی می‌باشد که در مسیر قدیم کربلا و عراق قرار داشته و درشمال شرقی روستا ویرانه‌هایی مربوط به یک شهر باستانی وجود دارد.

