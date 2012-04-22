اجرای عملیات باستان شناسی در روستای تاریخی نظام آباد

محسن رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل نزدیکی روستای نظامآباد به شهر زیرزمینی زلفآباد، باستانشناسان پیشبینی میکنند بین این روستاها همپیوندی وجود داشته باشد.
وی افزود: پس از اخذ مجوز از پژوهشکده، عملیات باستانشناسی در محوطه تاریخی روستای نظامآباد استان مرکزی آغاز میشود.
وی گفت: در کاوش و بررسی روستای تاریخی نظامآباد باستانشناسان تلاش خواهند کرد با شناسایی آثار باقی مانده در این محوطه، قدمت این روستا را تخمین بزنند.
معاون اداره کل میراثفرهنگی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به غنای تاریخی استان اظهار داشت: در نقاط دیگری از استان نیز عملیات کاوش و باستانشناسی صورت خواهد گرفت که محل دقیق این کاوشها در آینده اعلام میشود.
