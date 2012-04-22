مبارزه با سن غلات در مزارع کشاورزی تاکستان آغاز شد

یوسف درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سن گندم مهمترزین و خطرناکترین آفات مزارع گندم و جو است که در صورت عدم کنترل در شرایط عادی 30 تا 40 درصد و در شرایط طغیانی تا 100 درصد به محصول خسارت وارد می کند.



وی یادآورشد: در اوایل بهار با گرم شدن هوا سن در اماکن خود در ارتفاعات کوه ها به دامنه کوهپایه ها سرازیر می شود و در مسیر پرواز در مزارع دامنه کوهپایه 3 تا 4 روز را سپری و تغذیه می کند.



معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان تصریح کرد: مبارزه و سمپاشی در مزارع تله به میزان زیادی از گسترش و تراکم آفت در مزارع دشت می کاهد.



درخشان بیان کرد: سال گذشته 32 هزار و 700 هکتار از مزارع گندم و جو بر علیه سن سمپاشی شد و امسال نیز14 شبکه مراقبت با 50 کارشناس به طور مستمر 38 هزار هکتار مزارع گندم و جو شهرستان را تحت پوشش دارند.



وی عنوان کرد: طبق پیش بینی های انجام شده 28 هزار هکتار از مزارع بر علیه آفت سن سمپاشی شوند.



درخشان از کشاورزان خواست سمپاش های خود را سرویس و کالیبره کرده تا بتوانند به موقع مزارع خود را سمپاشی و همچنین در خصوص زمان و نوع سم و میزان آن با کارشناسان شبکه مراقبت مشورت کنند.