31 هزار شناسنامه مکانیزه در خراسان شمالی صادر شد

جعفر گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تعویض شناسنامهها در استان از سال 89 آغاز شده و تاکنون فقط برای افراد 15 سال به بالا، 31 هزار و 660 شناسنامه مکانیزه صادر شده است.
وی اظهار داشت: طی سال گذشته 18 هزار و 392 ولادت در ادارات ثبت احوال به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با سال قبل خود، حدود 256 نفر کاهش یافته است.
گلزاری در ادامه گفت: در سال گذشته 9 هزار و 290 وفات در شهرستانهای مختلاف استان روی داده است.
وی از رشد 5.6 درصدی ازدواج طی سال 90 نسبت به سال قبل خود در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته 12 هزار و 997 ازدواج در خراسان شمالی ثبت شد که این تعداد در سال 89، 12 هزار و 310 مورد بوده است.
گلزاری تصریح کرد: در سال گذشته یکهزار و 516 واقعه طلاق روی داد که این میزان در سال 89 به یکهزار و 463 مورد بود.
وی افزود: متاسفانه میزان طلاق در استان 3.6 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: در سال گذشته نامهای فاطمه و زهرا در بین متولدین دختر و نامهای امیرعلی و ابوالفضل در بین متولدین پسر استان بیشترین نام گذاری را به خود اختصاص داده است.
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