۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

سرلکیان :

گفتمان‌های دینی با محوریت شناخت حضرت فاطمه(س) در اراک برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برگزاری گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با محوریت معرفی و شناخت سیره حضرت فاطمه(س) در سطح استان مرکزی خبر داد.

حجت الاسلام  نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سخنرانان و وعاظ در برگزاری گفتمان های دینی این اداره کل، در دانشگاهها، مساجد و نماز خانه های مدارس به معرفی و شناخت سیره زندگی حضرت فاطمه (س) پرداخته و بر ارتقای شناخت جامعه به ویژه زنان از کرامات و فضیلت های شخصیتی این بانوی مکرم اسلام تاکید داشتند.

وی گفت: در این گفتمان ها که با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه تا سالروز شهادت دخت نبی اکرم در استان برگزار می شود به سئوالات شرکت کنندگان به صورت ارتباط چهره به چهره پاسخ داده می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی  اظهارداشت : در سال گذشته نیز این اداره کل در استان یک هزار و 300 جلسه گفتمان دینی برگزار کرده است.
 
