تبریک استاندار مازندران به ورزشکاران المپیکی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سید علی اکبر طاهایی خطاب به ورزشکاران المپیکی استان آمده است: قهرمانان پرافتخار و ارزنده مازندرانی، کسب سهمیه حضور در المپیک 2012 توسط شما ورزشکاران برومند و دلاور مازندرانی دیگر بار ثابت کرد که جوانان ایران اسلامی و بویژه پهلوانان مازندرانی، با تلاش و همتی درخور تحسین در فتح قله های رفیع افتخار و پیروزی درخششی مثال زدنی دارند.

بی تردید این موفقیت که در رقابت با قهرمانان برجسته کشورهای مطرح جهان بدست آمد نتیجه برنامه ریزی کلان وزارت ورزش و جوانان ، اداره کل ورزش و جوانان مازندران، فدراسیون ها و هیئت های پرتلاش کشور، همت و عزم مربیان و ورزشکاران عزیزی است که امروز یکدل و متحد در راه موفقیت و سربلندی ایران اسلامی گام برداشته اند.

این افتخارآفرینی های شوق آفرین بار دیگر به زیبایی نشان داد که جوانان بلند آوازه و دلاور مازندرانی سرشار از استعدادهای ناب و درخشان بوده و در همه ی عرصه‌ها با توکل به قدرت لایزال الهی قادر به کسب موفقیت های چشمگیر هستند.

تلاش ارزشمند و تحسین برانگیزتان را ارج نهاده، از خداوند سبحان تداوم این پیروزی ها را برای جوانان عزیز و مومن میهن اسلامی و استان ولایتمدار مازندران مسئلت داریم.

امید است با مساعی بایسته ورزشکاران رعنا و جوان مازندرانی ، عزم و همت همه ی مسوولان و مربیان عزیز و دعای خیر مردم شریف و مومن و ورزش دوست کشورمان، شاهد برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان المپیک 2012 باشیم.