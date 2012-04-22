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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۰

تبریک استاندار مازندران به ورزشکاران المپیکی استان

تبریک استاندار مازندران به ورزشکاران المپیکی استان

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران در پیامی، کسب 10 سهمیه المپیک توسط ورزشکاران مازندرانی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سید علی اکبر طاهایی خطاب به ورزشکاران المپیکی استان آمده است: قهرمانان پرافتخار و ارزنده مازندرانی، کسب سهمیه حضور در المپیک 2012 توسط شما ورزشکاران برومند و دلاور مازندرانی دیگر بار ثابت کرد که جوانان ایران اسلامی و بویژه پهلوانان مازندرانی، با تلاش و همتی درخور تحسین در فتح قله های رفیع افتخار و پیروزی درخششی مثال زدنی دارند.

بی تردید این موفقیت که در رقابت با قهرمانان برجسته کشورهای مطرح جهان بدست آمد نتیجه برنامه ریزی کلان وزارت ورزش و جوانان ، اداره کل ورزش و جوانان مازندران، فدراسیون ها و هیئت های پرتلاش کشور، همت و عزم مربیان و ورزشکاران عزیزی است که امروز یکدل و متحد در راه موفقیت و سربلندی ایران اسلامی گام برداشته اند.

این افتخارآفرینی های شوق آفرین بار دیگر به زیبایی نشان داد که جوانان بلند آوازه و دلاور مازندرانی سرشار از استعدادهای ناب و درخشان بوده و در همه ی عرصه‌ها با توکل به قدرت لایزال الهی قادر به کسب موفقیت های چشمگیر هستند.

تلاش ارزشمند و تحسین برانگیزتان را ارج نهاده، از خداوند سبحان تداوم این پیروزی ها را برای جوانان عزیز و مومن میهن اسلامی و استان ولایتمدار مازندران مسئلت داریم.

امید است با مساعی بایسته ورزشکاران رعنا و جوان مازندرانی ، عزم و همت همه ی مسوولان و مربیان عزیز و دعای خیر مردم شریف و مومن و ورزش دوست کشورمان، شاهد برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان المپیک 2012 باشیم.

کد مطلب 1582792

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