رسول نبی‌ابهری کارگردان مستند "کاریکاتور در ایران" که هم اکنون مراحل پایانی این مستند را از سر می‌گذراند ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت این مستند به خبرنگار مهر، گفت: این مستند نگاهی گذرا به هنر کاریکاتور در ایران دارد و سعی کردم چهره‌های شاخص کاریکاتور در ایران چون احمد عربانی، محمد رفیع ضیایی، کامبیز درم‌بخش، غلامعلی لطیفی، بهمن عبدی، جواد علیزاده، بهرام عظیمی و کیارش زندی را به تصویر بکشم.

وی در ادامه به چرایی ساخت این مستند اشاره کرد و گفت: پدرم از جمله نقاشان و خطاط‌های خوب بوده‌است و به دلیل علاقه شخصی خودم و آشنایی که با این حرفه داشتم ساخت مستند "کاریکاتور در ایران" را آغاز کردم. این مستند نگاهی به سه نسل از بهترین کاریکاتوریست‌های ایران دارد.

این مستندساز در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که چه کسانی مخاطب مستندهایی از این دست هستند گفت: پیش از این مستندهایی درباره مینیاتور ساخته بودم و خوب مخاطب‌های خاص خودش را داشت از همین‌رو معتقدم که تعریف مخاطب در مستندهایی از این دست به میزان علاقه مخاطب برخواهد گشت.

نبی‌ابهری در پایان با اشاره به مراحل ساخت این مستند گفت: مراحل پایانی تصویربرداری این مستند در حال انجام است و تا سه روز آینده ساخت این مستند به پایان خواهد رسید و بلافاصله وارد مرحله تولید می‌شود.

لازم به ذکر است آروز مردادی و معصومه کیانی پژوهشگران، رضا الماسی و محمد نبی‌ابهری تصویربرداران، امیر مهران انیماتور و مهدی حیدری عکاس از جمله عواملی خستند که رسول نبی ابهری نویسنده و کارگردان این مستند را همراهی می‌کنند.