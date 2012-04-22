بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی قزوین 20 درصد افزایش یافت

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارفرمایان بیش از 150 میلیارد و 600 میلیون تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکارند و این میزان نسبت به سال 89 حدود 20 درصد افزایش یافته است.



وی تصریح کرد: 83 میلیارد تومان از مجموع این بدهی ها فقط مربوط به 20 واحد تولیدی، صنعتی است.



محسنی یادآورشد: 34 میلیارد تومان از این بدهی در سال گذشته وصول شده است و درصورت پرداخت نشدن مطالبات روند ارائه خدمات و تعهدات صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.



710 هزار نفراز جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند هستند.