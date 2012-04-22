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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

محسنی با مهر مطرح کرد:

بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی قزوین 20 درصد افزایش یافت

بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی قزوین 20 درصد افزایش یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین از افزایش 20 درصدی بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی استان خبر داد.

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارفرمایان بیش از 150 میلیارد و 600 میلیون تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکارند و این میزان نسبت به سال 89 حدود 20 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: 83 میلیارد تومان از مجموع این بدهی ها فقط مربوط به 20 واحد تولیدی، صنعتی است.

محسنی یادآورشد: 34 میلیارد تومان از این بدهی در سال گذشته وصول شده است و درصورت پرداخت نشدن مطالبات روند ارائه خدمات و تعهدات صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.

710 هزار نفراز جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند هستند.

کد مطلب 1582795

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