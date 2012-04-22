حمایت شهرداری شهرستان اهر از سرمایه گذاران بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی مولا خواه پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از آمادگی شهرداری اهر در جهت حمایت از سرمایه گذاران در زمینه های مختلف اعلام کرد و افزود: شهرداری اهر در راستای تحقق این امر آماده ارائه تسهیلات و تمهیدات ویژه برای سرمایه گذاران می باشد.

این مقام مسئول گفت: شهرداری اهر با پشتیبانی ویژه اعضای شورای اسلامی شهر اهر آمادگی دارد سرمایه گذاری مشترک در حوزه عمران و خدمات عمومی شهری نماید و آماده امضای تفاهم نامه در راستای همایش فرصتهای سرمایه گذاری با سرمایه گذارانی که می خواهند در شهر اهر و حوزه های مرتبط با شهرداری سرمایه گذاری نمایند.

وی افزود: از جمله مواردی که مورد درخواست شهروندان است ایجاد پارکینگ خودرو در مناطق مرکزی شهر است، دراین راستا شهرداری اهر آماده است جهت احداث پارکینگ طبقاتی به صورت رایگان پروانه ساخت ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اهر به جهت فقدان مراکز تولیدی صنعتی یکی از شهرداری های کم درآمد استان است، گفت: تلاش داریم با سازوکارهای مناسب و مشارکت عمومی زمینه درآمدزایی برای شهرداری فراهم کنیم.

مولاخواه، شهرداری را نهادی خودگردان اعلام کرد که باید ادارات و شهروندان با مشارکت خود و پرداخت به موقع عوارض و سایر موارد مربوط به شهرداری این نهاد را در ارئه خدمات هرچه بهتر به شهروندان و توسعه و آبادانی شهرمان یاری نمایند.

وی در پایان از همراهی فرماندار شهرستان و اعضای شورای شهر در حمایت از برنامه های شهرداری قدردانی کرد.