به گزارش خبرنگارمهر محمد رضا باهنر عصر شنبه در اولین نشست جامعه اسلامی مهندسین در سال جاری با اشاره به تلاش دولت برای آغاز مرحله دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: دولت باید برای آغاز مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها منتظر تصویب لایحه بودجه سال 91 بماند و دولت قبل از تصویب لایحه بودجه 91 و ابلاغ آن برای اجرا موظف است که طبق قانون روال سال گذشته را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در لایحه بودجه 91 اشاره ای به هدفمندسازی یارانه ها نشده است گفت: با این وجود در زمان جاری که وقت بررسی بودجه است تلاش می کنیم تعاملاتی صورت بگیرد تا دولت هم نظرات خود در مورد اجرای این طرح را اعلام کند.



نایب رئیس مجلس تصریح کرد: مجلس ضمن تایید و تاکید بر اجرای کامل طرح هدفمندسازی یارانه ها که جزو پروژه های ضروری کشور است معتقد است که باید نواقص فعلی در اجرا بازنگری و مرور مجدد شود تا مرحله دوم با کم کردن نقاط ضعف ادامه پیدا کند.



باهنر ادامه داد: تراز دریافت ها و پرداخت های حاصل از منابع هدفمندسازی یارانه ها در حال حاضر مساوی نیست و مجموعه پرداخت ها بیش از دریافت ها است که این قرار میان مجلس و دولت نبود که از جمله آن استقراض از بانک مرکزی یا پول هایی که بابت اجرای این طرح به وزارت نیرو داده نشد.



نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه از منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها 50 درصد به خانوارها ، 30 درصد به تولید و بخش کشاورزی و 20 درصد بابت جبران هزینه های پروژه های عمرانی بوده است گفت: متاسفانه دولت نتوانست این تقسیم بندی را عملیاتی کند و تولید بیشترین ضرر را در روند اجرای هدفمندسازی یارانه ها دید.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه گرانی در دو ماه منتهی به پایان سال 90 افسارگسیخته شده بود گفت: این گرانی بسیاری از خانوارها را اذیت کرد و آثار تورمی آن ممکن است در آینده خواهان قطع اجرای طرح هدفمند سازی شوند و عطای آن را به لقایش ببخشیم.



وی همچنین تاکید کرد: مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها بعد از ابلاغ بودجه که حداکثر تا پایان خرداد ماه است اجرایی می شود.



باهنر به انتصاب مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی از نمایندگان مجلس مدعی بودند با توجه به حاشیه ها و اتهاماتی که متوجه مرتضوی است و همچنین اینکه وی تخصصی در زمینه تامین اجتماعی ندارد باید وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی استیضاح شود و با وجود اینکه مدعی بودند شیخ الاسلامی جزو وزرای قوی دولت است اما اذعان داشتند که هیچ راهی جز استیضاح وجود ندارد.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای شیخ الاسلامی در مذاکراتی که با نمایندگان برگزار شده بود گفته بود انتصاب مرتضوی کار من نیست و مربوط به مقامات بالاتر است اما با این وجود استیضاح کنندگان قانع نشدند.



وی با اشاره به لغو استیضاح شیخ الاسلامی در روز استیضاح گفت: دلیل آن این بود که مرتضوی به نمایندگان اعلام کرد حتی اگر مقامات بالاتر نپذیرند استعفا میدهم و دیگر سر کار نمی روم لذا با این شرح حال معتقدم لغو استیضاح بهترین کاری بود که می توانست انجام شود چراکه استیضاح کنندگان تنها با انتصاب مرتضوی مشکل داشتند و کاری با شیخ الاسلام نداشتند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین اعلام کرد: با توجه به شایعات در مورد حضور یا عدم حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی اگر استیضاح کنندگان همچنان به استیضاح شیخ الاسلامی اصرار دارند تنها سه روز بیشتر فرصت ندارند.



باهنر به نامگذاری سال جاری به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: معتقدم مناسب تر و جامع تر از عنوان سال جاری نمی توانستیم داشته باشیم. هم اکنون تلاش هایی توسط مجلس و دولت آغاز شده است اما باید از کارهای شتاب زده خیلی انقلابی مهم صرف نظر کرد و دست به عصا راه رفت.



وی ادامه داد: دولت در یکی از سفرهای اخیر خود به استانها بحث دو میلیون هکتار زمین کشاورزی آبی ایجاد کنیم که امیدواریم صرف نظر کند و به سرنوشت طرح هایی مانند زودبازده و ایجاد 2/5 میلیون شغل که دولت وعده آن را داده بود دچار نشود.گاهی اوقات ما کارهایی را انجام می دهیم که لازم نیست انقلابی صورت بگیرد.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ترکیب نمایندگان حاضر در مجلس نهم گفت: از نظر سیاسی افرادی که مشهور به اصلاح طلب هستند هم اکنون 23 نفر می شوند که با احتساب دور دوم تعداد اصلاح طلبان مجلس نهم حداکثر به چهل نفر می رسدکه به نسبت مجلس هشتم کمتر است البته مجلس نهم با مجلس هشتم از نظز تیپ اصلاح طلبی به صورت کمی و کیفی تفاوتی ندارد.



وی ادامه داد: در مجلس هشتم اصلاح طلب فتنه گر وجود نداشت و در مجلس نهم نیز روال همینطور است و افرادی که رای آورده اند مشهور به فتنه گری نیستند.



باهنر همچنین به حضور اصولگرایان در مجلس نهم اشاره کرد و گفت: 50 نفر از منتخبان مجلس نهم تحت عنوان مستقل وارد مجلس شدند یعنی نه در لیست جبهه پایداری قرار داشتند و نه لیست جبهه متحد اما در اصل به آنها نمی توان مستقل گفت بلکه اصولگرایانی هستند که در قالب لیست ها رای نیاورده اند اما به اصولگرایی التزام عملی دارند.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دو جریان اصلی اصولگرایی 12 نفر به صورت خالص از جبهه پایداریف 90 نفر از لیست جبهه متحد اصولگرایان و 40 نفر از افراد مشترک دو لیست وارد مجلس نهم شده اند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه از 64 نماینده باقی مانده برای رقابت در انتخابات دور دوم مجلس 25 نفر متعلق به تهران هستند گفت: این موضوع اهمیت نمایندگان تهران در مجلس را نشان می دهد.



وی تاکید کرد: معتقدم سه دانگ مجلس تحت تاثیر نمایندگان تهران است و نمایندگان تهران نقش زیادی در جهت گیری های مجلس دارند ممکن است برای مردم عادی انتخابات دور دوم کشش بالایی نداشته باشد اما برای سیاسیون انتخابات دور دوم در تهران اهمیت بالایی دارد.



باهنر در ادامه به مذاکرات استانبول اشاره کرد و گفت: در پیش مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول خانم اشتون به دکتر سعید جلیلی گفته بود که مسائل هسته ای ایران به آژانس انرژی اتمی ارتباط دارد و دکتر جلیلی هم در پاسخ به ایشان گفته بود که ایران هم 10 سال است که تکرار می کند مسئله هسته ای تنها به آژانس مربوط است و به نوعی ایشان به گفتگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان کم می آورد و ادامه صحبت ها را به مذاکرات بغداد موکول می کند.



وی ادامه داد: ایران در مذاکراه با گروه 1+5 مطرح کرد که غرب اورانیوم غنی شده و صفحات تولید شده سوخت را به ایران بدهد اما آنها با نیشخند به مسئولان کشورمان اعلام کرده بود که صفحات سوختی که ما برای خودمان تولید کنیم بیش از دو سال طول می کشد.



وی با اشاره به پاسخ ایران در این زمینه گفت: ایران به گروه 1+5 اعلام کرده بود که ما خودمان توان غنی سازی 20 درصد و تولید صفحات سوخت را داریم که تکنولوژی آن بسیار دشوارتر است و دیدیم که توانستیم در کمتر از 2 سال موفق به تولید آنها شویم.



باهنر تاکید کرد البته انتخابات 12 اسفند نیز در موفقیت مذاکرات موثر بود به طور کلی معتقدم دور اول مذاکرات ایران و گروه 1+5 در استانبول بسیار خوب بود.

