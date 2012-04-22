کمبود اعتبار سینما بهمن سنندج تامین می شود/ لزوم تسریع در روند اجرای پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه شنبه در جریان بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه سینما بهمن سنندج اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز برای بازگشایی مجدد سینما بهمن سنندج تامین می شود و به همین دلیل باید برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه تلاش شود.

وی با اشاره به روند طولانی بازسازی سینما بهمن سنندج عنوان کرد: متاسفانه روند بازگشایی سینما بهمن سنندج بسیار طولانی شد ولی خوشبختانه با تغییر و تحول صورت گرفته در حوزه هنری استان و طی چند ماه اخیر فعالیت های بسیار خوبی در این پروژه صورت گرفته است و روند پیشرفت فیزیکی آن رضایت بخش است.

فرماندار شهرستان سنندج با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته طی کمتر از شش ماه اخیر گفت: فرمانداری سنندج کمبود اعتبارات برای بازگشایی این مرکز فرهنگی و هنری را تامین می کند و به همین دلیل انتظار می رود که روند بازگشایی آن با تلاش و جدیت بیشتری تسریع شود.

وی عنوان کرد: سینما بهمن سنندج به عنوان تنها سینمای دولتی در کردستان باید هر چه سریعتر به بهره برداری برسد تا مردم بتوانند از این مکان فرهنگی به خوبی استفاده کنند.

ولی الله میرزائی اصل با اشاره به روند مناسب تخصیص اعتبار مورد نیاز برای بازگشایی مجدد این پروژه افزود: از محل ارتقاء شاخص های فرهنگی استان اعتبارات خوبی برای این پروژه منظور شده است و تلاش می کنیم که از ردیف های دیگر نیز نیازهای اعتباری پروژه را تامین کنیم.

وی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته طی شش ماه اخیر در روند احداث و بازگشایی مجدد پروژه سینما بهمن سنندج یادآور شد: وجود مراکز فرهنگی آن هم در استانی همچون کردستان یک نیاز جدی است و خوشبختانه وضعیت پروژه به گونه ای است که انتظار می رود در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار گیرد.

در این دیدار سرپرست حوزه هنری استان کردستان با بیان گزارشی از روند و وضعیت پروژه سینما بهمن سنندج اظهار داشت: از نیمه دوم سال گذشته که پروژه را تحویل گرفتم وضعیت نامناسبی داشت ولی خوشبختانه در این مدت با تلاش و جدیت لازم بخش زیادی از مشکلات پروژه رفع شد و امروز به این شرایط رسیده است.

امین مرادی با تقدیر از حمایت مسئولان کشوری و استانی در راستای تامین اعتبار سینما بهمن سنندج گفت: خوشبختانه با همکاری و مساعدت استاندار کردستان بخش زیادی از کمبودهای اعتباری سینما بهمن سنندج رفع شد و انتظار می رود که با حمایت های مختلف این روند تامین اعتبار ادامه داشته باشد.