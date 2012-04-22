کتابخانه های عمومی ایلام جوابگوی جمعیت کتابخوان استان نیست

مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 14 هزار مترمربع فضای کتابخوانی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد کتابخانه های استان از 23 باب کتابخانه در سال 87 هم اکنون به 30 باب کتابخانه رسیده است، افزود: تعداد کتابخانه های عمومی در استان جوابگوی جمعیت کتابخوان استان نیست.

این مسئول با اشاره به اینکه ساخت کتابخانه مرکزی شهر ایلام یکی از مهمترین طرح های عمرانی در حوزه فرهنگی در استان ایلام بوده از سال 1380 آغاز شده، افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این طرح حدود 70 درصد است.

وی به تکمیل کتابخانه مرکزی ایلام اشاره کرد و گفت: این طرح تا پایان امسال در قالب طرح مهر ماندگار به بهره برداری می رسد.

محمد زاده تصریح کرد: 26 هزار نفر در مناطق مختلف استان ایلام عضو کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بوده و میانگین مراجعه ماهانه اعضا به کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بیش از 48 هزار نفر است.

این مسئول اضافه کرد: تعداد کتاب‌های کتابخانه‌های عمومی استان ایلام 378 هزار جلد کتاب است که در اختیار عموم برای مطالعه قرار دارد و به ازای هر 100 نفر از جمعیت باسواد استان ایلام 92 جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان ایلام موجود است.