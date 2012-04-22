  1. استانها
  2. ایلام
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کتابخانه های عمومی ایلام جوابگوی جمعیت کتابخوان استان نیست

کتابخانه های عمومی ایلام جوابگوی جمعیت کتابخوان استان نیست

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های استان ایلام گفت: در حال حاضر کتابخانه های عمومی ایلام جوابگوی جمعیت کتابخوان استان نیست.

 مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 14 هزار مترمربع فضای کتابخوانی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد کتابخانه های استان از 23 باب کتابخانه در سال 87 هم اکنون به 30 باب کتابخانه رسیده است، افزود: تعداد کتابخانه های عمومی در استان جوابگوی جمعیت کتابخوان استان نیست.

این مسئول با اشاره به اینکه ساخت کتابخانه مرکزی شهر ایلام یکی از مهمترین طرح های عمرانی در حوزه فرهنگی در استان ایلام بوده از سال 1380 آغاز شده، افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این طرح حدود 70 درصد است.

وی به تکمیل کتابخانه مرکزی ایلام اشاره کرد و گفت: این طرح تا پایان امسال در قالب طرح مهر ماندگار به بهره برداری می رسد.

محمد زاده تصریح کرد:  26 هزار نفر در مناطق مختلف استان ایلام عضو کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بوده و میانگین مراجعه ماهانه اعضا به کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بیش از 48 هزار نفر است.

این مسئول اضافه کرد: تعداد کتاب‌های کتابخانه‌های عمومی استان ایلام 378 هزار جلد کتاب است که در اختیار عموم برای مطالعه قرار دارد و به ازای هر 100 نفر از جمعیت باسواد استان ایلام 92 جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان ایلام موجود است.

وی عنوان کرد: کتابخانه‌های استان ایلام سرانه مطالعه در استان را 17 دقیقه و 41 ثانیه عنوان کرد و یادآور شد: این میزان در استان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و نهادهای متولی امور فرهنگی باید تلاش بیشتری در جهت تحقق فرهنگ مطالعه به کار گیرند.

کد مطلب 1582804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها